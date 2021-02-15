ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Переводчице Ольге Калацкой грозит до 6 лет лишения свободы

15.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следствие по делу задержанной переводчицы Ольги Калацкой завершено, вскоре дело передадут в суд.


Ольга Калацкая / minsk.repetitors.info

Переводчицу и преподавательницу английского языка Ольгу Калацкую задержали ровно месяц назад во время занятий, сообщает пресс-служба БАЖ.

Ее обвиняют в злостном хулиганстве (арт. 339 Уголовного кодекса) — якобы во время одной из акций протеста Ольга нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку.

Несколько недель назад в квартире 89-летней матери Калацкой, а также в квартире самой Ольги следователи провели обыски. 

От 19 января Ольга Калацкая находится в жодинском СИЗО. Сейчас следствие по делу завершено, в ближайшее время дело передадут в суд. Ольге Калацкой грозит арест либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы до 6 лет.

В свое время Ольга перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе Вирджинии Вулф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера, Тони Парсонза, Артура Голдена.

С требованием немедленно освободить Ольгу выступил Американский ПЕН (PEN America) и известная канадская писательница Маргарет Этвуд.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие по делу задержанной переводчицы Ольги Калацкой завершено, вскоре дело передадут в суд.
 
Новости дня
Новости разные
 
КГБ добавил 17 белорусов в список, причастных к терроризму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by