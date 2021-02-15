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20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

15.02.2021 14:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Reddit есть сообщество AbandonedPorn, где публикуются великолепные фото заброшенных мест. В нем почти 1,2 миллиона участников, многие из которых любят ездить по миру, находить заброшенные места и делать художественные снимки. Ресурс Boredpanda составил топ самых атмосферных забросов со всего мира, опубликованных в этом сообществе. На это действительно стоит посмотреть, чтобы прочувствовать, как пробуждается ваша страсть к путешествиям.

№1. «Я осветил этот жуткий заброшенный дом своим дроном и прикрепленным к нему прожектором», — пишет автор фото.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№2. Заброшенные железнодорожные пути в лесу.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№3. А это главная достопримечательность португальского города Синтра. Но вход по билетам и туристические группы не лишают это место очарования.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№4. Замок Макдермотта в Ирландии. Построенный между 12-м и 18-м веками, он сгорел и разрушился во время Второй мировой войны. Остались лишь развалины, которые вы видите на фото.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№5. Заброшенная французская часовня.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№6. Фото сделано в Норвегии, стране сказок.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№7. Автор фото обнаружил эту заброшенную закусочную, когда ехал по проселочной дороге. Вся техника, вазочки с цветами и даже посуда стоят на месте, будто хозяин кафе объявил клиентам о закрытии, не дожидаясь конца рабочего дня. «Мы закрыты, все вон!» — крикнул он, и все просто встали и вышли.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№8. Заброшенный особняк для вечеринок в глубине леса в штате Мэриленд на востоке США.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№9. Еще один снимок из Португалии. На этот раз заброшенная готическая церковь.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№10. Жуткий город-призрак из сотен заброшенных «диснеевских замков» в Турции. Он должен был стать чем-то вроде американского пригорода с частными домами. На строительство потратили $200 млн.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№11. Библиотека в заброшенном особняке XIX века.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№12. Заброшенные бюсты американских президентов на сельском поле в штате Вирджиния.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№13. Заброшенная сланцевая шахта под Кередигионом в Великобритании, получившая название «Пещера потерянных душ». Спустя 60 лет после закрытия она превратилась в подземную свалку. Люди сбрасывают в нее мусор, в том числе автохлам и старую бытовую технику.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№14. Заброшенный поезд эпохи 1930-х.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№15. Заброшенное похоронное бюро.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№16. Заброшенный дом в Калифорнии, который полностью занесло песками.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№17. Заброшенный кинотеатр и оставленный в нем попкорн.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№18. Круизный лайнер немецкой экспедиции, который в 2000 году попал на неизвестный риф возле Соломоновых островов.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№19. Заброшенный ресторан 1950-х, больше напоминающий космический корабль.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

№20. Пассажирский паровой корабль, в 1916 году потерпевший крушение у побережья острова Магнетик-Айленд близ Австралии.

20 атмосферных заброшек со всего мира, от которых мурашки по коже

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На Reddit есть сообщество AbandonedPorn, где публикуются великолепные фото заброшенных мест. В нем почти 1,2 миллиона участников, многие из которых любят ездить по миру,...
 
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