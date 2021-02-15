Источник материала: Хартия'97

Воины-афганцы — пропагандисту Азаренку: Не будь посмешищем 15.02.2021, 14:21

Настоящие герои возмущены тем, что Лукашенко обесценил государственные награды.

В ряде стран бывшего СССР отмечают день вывода советских войск из Афганистана: 15 февраля 1989-го была закрыта последняя страница 10-летней войны, сообщает «Радыё Свабода» .

«Ограниченный контингент» начали выводить весной 1988-го на основании Женевского соглашения о политическом урегулировании ситуации в Демократической Республике Афганистан. Последняя колонна пересекла границу 15 февраля следующего года: этот день считается официальным завершением «интернациональной миссии».

До 1982 года включительно служба в экстремальных условиях никак не афишировалась и не отмечалась — первые наградные письма появились только на фоне многочисленных убитых и раненых.





Но и по сей день многие тогдашние солдаты незаслуженно обделены вниманием, убеждены участники той войны. В связи с этим возникло письмо солдат – «афганцев» против «бездумной раздачи» боевых наград тем, кто их не заслужил.

Какой подвиг сделал молодой пропагандист

Месяц назад Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ «за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики». Среди лауреатов – корреспондент телеканала «Столичное телевидение», представитель пропагандистской династии 26-летний Григорий Азаренок (его отец Юрий Азаренок активничал в 1990-х). Он получил медаль «За отвагу». От основания в 1995 году к ней всего представили чуть более 100 человек.





Бывшие участники Афганской кампании задались вопросом: кто готовил документы на представление к боевой награде провластного журналиста?

В законе «О государственных наградах» прямо говорится: медалью «За отвагу» отмечаются военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, подразделений по чрезвычайным ситуациям и другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные в боевой обстановке при защите Отечества и его государственных интересов, а также при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, охране конституционных прав.





Открытое письмо к властям инициировал заместитель председателя Ассоциации инвалидов войны в Афганистане, капитан запаса, инвалид II группы Борис Дубовский. В течение 1981-1982 годов он служил в Кандагаре в должности старшего сержанта-заместителя командира взвода. Под обращением подписались несколько десятков ветеранов.

«Логично поинтересоваться: какой подвиг совершил Азаренок? Чем так отличился пропагандист, что даже обошел коллег по амплуа Андрея Муковозчика из «Беларусь сегодня» или Валерия Шульгу из пресс-службы Лукашенко, которые наработали всего на медаль «За трудовые заслуги»? Неужели боевая по существу награда девальвирована настолько, что теперь ее владельцем может стать кто угодно? При том, что тысячи физически и морально изуродованных участников афганской кампании так и остались изгоями – без признания, достойной помощи и понимания со стороны власти», — говорится в письме.

Зачем закон О государственных наградах

Белорусам медаль «За отвагу» перешла в наследство из советской системы. Прежде всего ею награждали за личную храбрость, проявленную в бою. Так во время Второй мировой войны таким медалью в СССР удостоили 4,5 миллиона человек. Позже исключительных качеств отмечались и участники Афганской кампании, хотя первые годы высшее руководство и делало вид, что советского контингента там нет.





Борис Дубовский, как и десятки тысяч его соратников, такой медали не имеет, хотя на протяжении всей военной командировки жизнью рисковал ежедневно.

«Уже не говорю о ветеранах Отечественной войны, для которых сам факт постановки на одни весы «храброго Гриши» сравним с полным обесцениванием их подвига, напрямую бьет по имиджу. Если отсебятина в «ящике» является «защитой конституционных прав», стоит задуматься о цене «храбрости» в современной Беларуси. Беда прокатилась, вытаскивал людей из-под руин? Вроде, нет. Понаблюдал из-за спинов силовиков, как порют соотечественников? Также на подвиг не тянет. Поэтому награда, которая нашла такого «героя», не просто профанация, а осквернение памяти миллионов мужественных людей, отдавших свои жизни ради будущего подобных горе-медалистов».





Если Азаренок-младший «действительно позиционирует себя мужиком», который сделал что-то сверхъестественное, лучшее, что он может сделать — это отказаться от медали «За отвагу» и перспективы войти в историю «посмешищем», считает Борис Дубовский.

Чтобы избежать досадных нестыковок в будущем, ветераны Афганской войны требуют доработать закон» О государственных наградах «и исключить разночтения в трактовке того, кто и за какие заслуги достоин такой высокой отметки.

О шагах в этом направлении Борис Дубовский просит держать в курсе руководство Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.

«Засада» за милицейским автозаком

Олега Ляшенко нет среди подписантов письма к властным структурам. Уточняет, что исключительно по техническим причинам: безвылазно живет в Ольховцах под Ляховичами, судьбой инвалида-орденоносца давно никто не интересуется. Но говорит, что если бы была возможность, обязательно подписался бы.





Из Афганистана «интернационалиста» вернули буквально в «разобранном состоянии» — 9 марта 1983 года экипаж его БМД подорвался на фугасе. Из семи человек пятерых порвала в клочья. Его сначала тоже положили к «двухсотым» (убитым), но после медик чудом нащупал пульс. Если бы не опытность специалиста, умер бы от потери крови.

Одна рука прострелена, на другой пальцы ранены; нога переломана; голова раздавлена на две половины; глазное яблоко вырвано, в теле осколки, перечисляет Олег Ляшенко. Сначала реанимация кабульской больницы: выбрали черепные кости, чтобы не повредили мозг, сложили раздробленную руку, укрепили ногу. Потом Ташкент, а уже оттуда санитарным самолетом через Оренбург и Москву доставили в Минск.

В больницах он пробыл намного дольше, чем воевал. За три года перенес два десятка операций. Только в конце лекарственного марафона Олега Ляшенко догнала новость о присвоении ордена Боевого Красного Флага (выше уже Звезда Героя).

За афганскую кампанию в Беларуси всего два рядовых стали его кавалерами, из живых остался только он. При этом «За отвагу» не отмечен. И то, что боевой медаль красуется на груди Григория Азаренка, его возмущает.

«Если речь о гражданских, то награждать разве что за поступки, связанные с спасением других людей. А как простой пропагандист – так достаточно грамоты за рубль, можно даже на ксероксе. Физически не могу поставить подпись с осуждением решения, а так, несомненно, подписался бы. Есть другие, которыми можно отметить за «творческий пыл». Командированных в Афганистан партийцев, комсомольцев приставляли к ордену Трудового флага. Ну так они хоть условно войну видели, а тут — профанация», — говорит Олег Ляшенко.

Собеседник не исключает, что таким образом в лице Азаренка власти отметили «коллективного пропагандиста», которые усердствовали на фоне послевыборные баталий.

«Такую медаль нужно заслужить, чтобы ни у кого не было и капли сомнения. В Афгане можно было автоматом давать «За отвагу» тем, кто сидел в засадах, ходил на ледники или под перекрестным огнем доставлял грузы. Экстремальная ситуация, с которой не знаешь, выйдешь ли вообще. Но из-за глупой квоты на награды людей просто бросили. Мол, остался цел, и хорошо. Или, как вариант, послать родственникам орден посмертно. Ну а теперь? В какой засаде он сидел? За автозаком? Выглядит на такую «стахановскую пыль»: вся бригада потела, а передовику записали пять норм. Даже в этом не могут сделать так, чтобы не выглядело по-идиотски»

Использовали и бросили на самовыживание

«Афганцы» не впервые критикуют власти за поспешные решения, которые вызывают непонимание в обществе. К 20-й годовщине вывода советских войск тот же Борис Дубовский выступил с открытым письмом в адрес Александра Лукашенко, заявив, что отказывается от Юбилейного медали по поводу события. Демарш поддержали около двух десятков человек.





Ветеранов возмутило, что государство фактически отправило на самовыживание целую уязвимую группу. Без каких-либо предварительных консультаций отказали в статусе участников боевых действий в войне, в которую тогдашних молодых людей бросили без сожаления.

«Я не могу принять от государства медаль «20 лет вывода советских войск из Афганистана». Мне стыдно за оскорбление вдов и матерей погибших, за оскорбление боевых товарищей, многие из которых страдают от последствий ранений, полученных на войне. Я поддерживаю моих друзей-ветеранов из разных регионов нашей страны, которые также отказались получать вознаграждение вплоть до внесения изменений в закон «О государственных социальных льготах участникам войны и другим категориям граждан», — написал Борис Дубовский более 10 лет назад, но и по сей день в этом направлении ничего не сделано.





Бывшие военные настаивают на неправомерности принятого в 2007 году правительственного решения об отмене государственных льгот, поскольку нарушено ратифицированное соглашение стран СНГ «о взаимном признании гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих».

В результате одностороннего решения белорусской стороны были лишены льгот близкие родственники погибших в Афганистане, а также непосредственные участники той кампании, многие из которых страдают от хронических заболеваний и преждевременно умирают.





«Лукашенко много лет произносит, что экономика Беларуси при нем «стабильна». Я, многие мои коллеги по службе, да и большинство белорусского народа в корне с этим не согласны. В странах, где экономика действительно сильна, их лидеры не посягают на социальные льготы и гарантии собственных граждан, особенно малоимущих. Ведь этими же неправомерными решениями, кроме нас, облегчения лишены и другие слои: ликвидаторы-чернобыльцы, заключенные концлагерей, пенсионеры. Поэтому доверие народа к власти, отменяющей определенные законом гарантии, безнадежно подорвано», - подытоживает Борис Дубовский.

Исходя из собственного опыта, он отмечает, что в условиях 50-градусной жары, некачественной воды и антисанитарии 80% солдат, сержантов и офицеров из общего контингента советских войск в Афганистане тяжело переболели, а многие неоднократно. Прежде всего гепатит, брюшной тиф, малярию и другие болезни, которые в результате осложнений забрали множество жизней вскоре после демобилизации.





Жертвы экспансии Советского строя

Гражданское противостояние в Афганистане началось в 1978 году, когда Народно-Демократическая партия сбросила авторитарную диктатуру, а исламская оппозиция начала сопротивляться реформам. По просьбе просоветского руководства в конце 1979-го стороны тайно договорились об вооруженной помощи для установления социалистического строя.





Всего за всю кампанию через Афганистан прошли более полумиллиона солдат и гражданских из всех бывших союзных республик. Убиты и умерли от болезней 13 833 человека, ранено около 50 тысяч. Инвалидами стали около 7 тысяч, еще три сотни пропали без вести.

Сведения о количестве белорусских жертв расходятся: от 711 до 789 из более чем 30 тысяч мобилизованных (погрешность дают те, кто умер вскоре после демобилизации). Около 1500 получили ранения, более половины из раненых вернулись инвалидами. Еще 12 фамилий значатся среди пропавших и взятых в плен – не только военные, а и гражданские.





Несмотря на то, что «вражеские голоса» сразу сообщили о советской интервенции, а в Союз потоком пошел «груз 200», первые годы Москва старалась скрывать военное присутствие в Афганистане. На официальном уровне активность в регионе подавалась как «приграничный конфликт», командированным офицером и демобилизованным солдатам запрещалось выдавать государственную тайну.





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