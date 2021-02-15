Андрей Казакевич: У Лукашенко нет плана развития страны

11-12 февраля в Минске прошло широко разрекламированное Всебелорусское народное собрание (ВНС). Шуму наделало много, но какой результат?





Thinktanks.by обсудил итоги ВНС с директором Института политических исследований «Палітычная сфера» Андреем Казакевичем. обсудил итоги ВНС с директором Института политических исследований «Палітычная сфера» Андреем Казакевичем.





«У Лукашенко нет четкого политического плана развития страны»

- Какова роль Всебелорусского народного собрания в контексте белорусской революции? Что задумывали авторы мероприятия и что получилось?





- Получился съезд сторонников Лукашенко. Я бы даже сказал политическая конференция актива Лукашенко: чиновники, представители предприятий, члены общественных организаций и т. д.





Первоначальная цель для ВНС заявлялась значительно более широкая. Осенью говорилось, что ВНС станет площадкой для обсуждения политической реформы, будет представлен проект новой Конституции. Собрание также должно было стать площадкой для общественно-политического диалога между нынешней властью и альтернативными политическими силами.





По одной из версий диалог вообще должен был стать инклюзивным, то есть включить широкий спектр общественно-политических сил. По другой, включить какую-то часть оппозиции – зарегистрированные партии, общественные объединения и движения.





Но в результате политическая повестка дня полностью нивелировалась. Всебелорусское собрание 2021 года превратилось скорее в традиционное ритуальное мероприятие прошлых лет, на котором актив внимал и дополнял речь своего лидера о ситуации в стране.





- Лукашенко озвучил свой план действий. Что он из себя представляет?





- Я бы не сказал, что Лукашенко озвучил политический план, собственно плана-то как раз и нет. Были представлены только размытые контуры – до конца года выработать и обсудить проект новой Конституции, референдум по Конституции в декабре 2021 года либо в январе 2022 года. Скорее всего совместно с местными выборами.





Что дальше – не понятно. Будут ли досрочные президентские выборы в 2022 года, который обсуждались на площадке ОБСЕ и в рамках белорусско-российских переговоров, или ставка делается на удержание власти до 2025?





Содержание политической реформы тоже остается размытым. Каким образом видится повышение роли политический партий, будет ли внедрена пропорциональная система, станут ли ликвидировать оппозиционные политические партии? ВНС получит конституционный статус, но как это будет выглядеть на практике, каковы будут его полномочия, порядок формирования и правила взаимодействия с другими органами.





- Какого результата ждет Лукашенко на выходе?





- Он открыто не сказал о своих целях. Исходя из логики политического процесса, можно предположить, что главная цель – ничего не менять и самому остаться у власти, затянуть, выждать время.





«Массовые протесты планированию не поддаются»

- Как отреагировала на ВНС новая оппозиция? Светлана Тихановская призвала встретить ВНС массовыми протестами - ее не услышали.





- В целом протест находится в зимней спячке со второй половины декабря прошлого года. Было очевидно, что не время для протестов: об этом свидетельствовали настроения активистов, зимняя погода, плотность репрессий. Можно было с большой вероятностью сказать, что люди не выйдут.





- Призыв Тихановской – очередная ошибка или просто свидетельство оторванности от белорусских реалий?





- Ну, политики не всегда принимают правильные решения, это неизбежно и это часть политики.





- Имеет ли смысл проводить Народны сход, задуманный в качестве альтернативы ВНС?





- Думаю, да, идея Схода мне кажется очень хорошей. Кроме того, любое действие лучше, чем бездействие.





Другое дело, что подготовка Схода не была достаточной, скорее, инициатива разрабатывалась в ускоренном режиме, поэтому люди недостаточно активно выдвигались и голосовали. Сам формат интересный и полезный, но его реализация достигла не всех поставленных целей.





- В связи со всем сказанным не могу не спросить: «план победы» Тихановской реален?





- Учитывая политическую ситуацию в стране, говорить о том, что альтернативные политические силы могут составить четкий план действий нет никаких оснований. Можно расставлять приоритеты, планировать локальные кампании, решать узкие задачи, но заниматься помесячным планированием действий нереалистично. Тем более, что массовые протесты – не то явление, которое можно точно спланировать.





Скорее, «план победы» надо воспринимать как набросок, ориентир для политической деятельности. Не думаю, что стоит слишком буквально воспринимать такие документы. Ситуация в стране слишком быстро меняется, слишком много факторов определяют ее развитие.