Белорусский рубль обвалился к российскому

Курс доллара упал на 0,0054 BYN до 2,5805 BYN/USD.





За последние восемь торгов американец обвалился уже на 0,0599 BYN.





Курс евро снизился на 0,0039 BYN до 3,1319 BYN/EUR.





Курс российского рубля подскочил на 0,0223 BYN до 3,5200 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 166 дней.





Последний раз стоимость российской валюты поднималась выше по итогам торгов 2 сентября 2020 года. С начала февраля рубль РФ рванул вверх уже на 0,0742 BYN.





Итоги второй недели февраля на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил прошлую неделю существенным укреплением ко всем валютам. Особенно сильно досталось доллару:





курс доллара −0,0396 BYN (−1,51%);

курс евро −0,0093 BYN (−0,30%);

курс российского рубля −0,0059 BYN (−0,17%);





Центробанк России

Котировки нефти сорта Brent превысили уровень 63,00 USD — это максимальное значение с середины декабря 2019 года.





Дорогая нефть — дорогой рубль!





Российский рубль сегодня уверенно дорожает к доллару и евро на бирже в Москве.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра сразу на 63 копейки до 73,3092 RUB/USD. Это минимальный уровень почти за месяц.





Курс евро ЦБ РФ на завтра упал тоже на 63 копейки до 88,9754 российских рублей — минимума с 22 января (почти четыре недели).





Итоги второй недели февраля на валютном рынке России

Российский рубль на прошлой неделе подорожал к доллару и евро на столько же процентов сколько и белорусский:





курс доллара −1,1729 BYN (−1,56%);

курс евро −0,2798 BYN (−0,31%);