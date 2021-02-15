Семейный капитал разрешат тратить на новые нужды. На что именно и когда?

В конце прошлого года Совмин утвердил программу своей работы на пятилетку. В этом документе также упоминается семейный капитал.

В программе деятельности правительства до 2025 года Совмин поставил себе задачу «стимулировать рождение второго ребенка и последующих детей, укреплять институт семьи».

Чтобы выполнить эту задачу, чиновники планируют расширить сферу использования семейного капитала.



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Как можно тратить капитал сейчас?

С 1 января 2021 года семейный капитал в Беларуси составляет 23 737,5 рубля — по сравнению с прошлым годом он вырос на 1237,5 рубля, или на 5,5%.

Деньги получат семьи, которые в этом году родят или усыновят (удочерят) третьего или следующего по счету ребенка.

Напомним, семейный капитал можно использовать после того, как ребенку исполнится 18 лет, или же досрочно.

В обоих случаях есть три цели, на которые позволено тратить деньги. Многодетная семья может улучшить свои жилищные условия, дать образование либо оплатить медицинские услуги кому-либо из своих членов.

Справка. Подробнее об этом рассказывается в двух документах о семейном капитале, которые появились с интервалом в пять лет. Это указы № 572 и № 345 .

Вместе с тем цели, на которые можно использовать капитал, гораздо шире в том случае, если родители дождутся, пока ребенок станет совершеннолетним.

В частности, спустя 18 лет семья может направить капитал не только на строительство (реконструкцию), покупку жилья или на погашение кредитов на эти цели, как при досрочном распоряжении.

Эти деньги разрешено тратить еще и на капремонт жилья, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, на выплаты по кредиту, выданному на такие цели.

Кроме того, с помощью капитала можно погашать займ, который многодетная семья получила на постройку/покупку жилья, выплачивать проценты по нему.

Справка. Примерно 90% семей, которые получили капитал досрочно, используют его на строительство жилья.

Существенная разница между несрочным и досрочным способами использования семейного капитала есть и в части получения образования, оплаты медуслуг.

Вдобавок, если подождать 18 лет, появляются два дополнительных пути для расходования капитала.

Во-первых, с его помощью можно оплачивать социальные услуги. Например, услуги по проживанию в пансионатах пожилых членов семьи, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи и заботе.

Во-вторых, его разрешено тратить на накопительную пенсию матери (мачехи) в полной семье. Такая материальная поддержка допустима и в отношении родителя в неполной семье, а также усыновителя.

Какие есть новые варианты?

Власти довольны эффектом от семейного капитала, который он произвел в предыдущие годы.

«Темпы роста количества детей, рожденных третьими и последующими в 2015–2019 годах, составили 140,4% по сравнению с 2010–2014 годами. В стране проживает 108,7 тысячи многодетных семей. Программа семейного капитала продлена до 2024 года», — сообщает Совмин в своем постановлении № 28 от 19 января 2021 года.

В этой связи сфера использования семейного капитала в Беларуси будет расширена, о чем прямо сказано в программе деятельности правительства до 2025 года.

Однако конкретики в документе нет. Известно лишь, что это расширение должно произойти в 2021–2022 годах.

Между тем в декабре прошлого года Минтруда сообщило , что изменения по семейному капиталу начали широко обсуждаться по всей стране.

В регионах были развернуты «диалоговые площадки» с участием многодетных семей.

Некоторые из них пожелали, чтобы возможности использовать капитал при строительстве жилья были расширены еще больше.

«На встречах звучали разные предложения: погашение задолженности по кредитам граждан, которые самостоятельно заключили соответствующие договоры по улучшению жилищных условий, погашение ссуды на строительство жилья, выданной организацией по месту работы, покупка доли в праве собственности на жилое помещение и другие предложения, которые, мы видим, в текущей пятилетке найдут свое отражение в досрочном использовании семейного капитала», — обобщила поступившие предложения руководитель Минтруда Ирина Костевич в январе 2021 года.

Помимо этого, власти могут расширить число получателей семейного капитала.

Его предлагается распространить как поддержку при рождении второго ребенка.

Также многодетные белорусы предлагают увеличить спектр платных медицинских услуг, на которые можно было бы использовать капитал.