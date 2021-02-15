|
Очевидцы конфликта в Афганистане поделились своей памятью - видео
15.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Каждый год 15 февраля на Острове памяти и скорби в Минске собираются очевидцы событий в Афганистане. Больше тридцати тысяч белорусов были отправлены на эту войну, многие из них не вернулись.
Официальное возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам в излучине Свислочи началось в половине одиннадцатого утра. Но люди с цветами и венками начали прибывать намного раньше. Церемония длилась около двух часов - у моста через Свислочь собрались сотни желающих почтить память тех, кто не вернулся из Афганистана.
Генерал-майору запаса Ивану Гордейчику было тридцать лет, когда он попал в Афганистан. На Остров памяти и скорби он приходит, чтобы рассказать: ничего страшнее войны с человеком случиться не может.
Последний советский солдат покинул территорию Афганистана 32 года назад, 15 февраля. Мы попросили тех, кто сегодня, как и прежде, пришел на Остров слез, поделиться своими воспоминаниями о годах, проведенных на Афганской земле. Их память - на видео Sputnik.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний советский солдат 32 года назад покинул Афганистан. Очевидцы этого затяжного кровопролитного конфликта поделились с корреспондентами Sputnik своими...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)