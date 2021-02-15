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Сердюк: о чем напоминает история праздника Сретение Господне

15.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сердюк: о чем напоминает история праздника Сретение Господне

Православный мир отмечает один из самых важных церковных праздников – Сретение Господне – 15 февраля. Его история, прежде всего, связана с библейскими событиями, пояснил в комментарии для радио Sputnik Беларусь Павел Сердюк. 

© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Праздник Сретение напоминает нам о встрече, которая произошла на пороге храма в Иерусалиме. Молодая женщина Дева Мария на 40-й день после рождения принесла первенца, чтобы посвятить его богу. Поднимаясь по ступенькам, она встретила старика по имени Симеон. По церковному преданию он входил в состав переводчиков Торы на греческий язык. И он произнес пророчество", – рассказал Сердюк.

На старославянском "сретение" означает "встреча". Благодаря этимологическому обыгрыванию названия в народном календаре день начал считаться границе сезонов. С праздником связано много народных примет. Например, если в этот день светит солнце, то скоро морозы закончатся. 

Но и о религиозной составляющей Сретения Господня забывать не стоит, ведь были в пророчестве Симеона и трагические слова, указывающие на младенца.

"Вот лежит падение и восстание многих людей в Израиле. Этот младенец, его жизнь и дела подтолкнут к пререканию многих людей, они разделятся в своих оценках его жизни и деятельности", – рассказал Сердюк.

Напомним, Сретение считается одним из древнейших христианских праздников. Именно им завершается череда рождественских празднований. Первое свидетельство о праздновании Сретения Господня относится к концу IV в. на восточных землях и с V в. – на западных. В то время этот день не являлся самостоятельным праздником, его называли "сороковым днем от Богоявления".

Комментарий известного белорусского священника, протоиерея Павла Сердюка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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О чем напоминает православным верующим и не только история праздника Сретение Господне, рассуждает известный белорусский священник, протоиерей Павел Сердюк.
 
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