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Сердюк: о чем напоминает история праздника Сретение Господне
15.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Православный мир отмечает один из самых важных церковных праздников – Сретение Господне – 15 февраля. Его история, прежде всего, связана с библейскими событиями, пояснил в комментарии для радио Sputnik Беларусь Павел Сердюк.
© Sputnik / Сергей Пятаков
"Праздник Сретение напоминает нам о встрече, которая произошла на пороге храма в Иерусалиме. Молодая женщина Дева Мария на 40-й день после рождения принесла первенца, чтобы посвятить его богу. Поднимаясь по ступенькам, она встретила старика по имени Симеон. По церковному преданию он входил в состав переводчиков Торы на греческий язык. И он произнес пророчество", – рассказал Сердюк.
На старославянском "сретение" означает "встреча". Благодаря этимологическому обыгрыванию названия в народном календаре день начал считаться границе сезонов. С праздником связано
Но и о религиозной составляющей Сретения Господня забывать не стоит, ведь были в пророчестве Симеона и трагические слова, указывающие на младенца.
"Вот лежит падение и восстание многих людей в Израиле. Этот младенец, его жизнь и дела подтолкнут к пререканию многих людей, они разделятся в своих оценках его жизни и деятельности", – рассказал Сердюк.
Напомним, Сретение считается
Комментарий известного белорусского священника, протоиерея Павла Сердюка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О чем напоминает православным верующим и не только история праздника Сретение Господне, рассуждает известный белорусский священник, протоиерей Павел Сердюк.
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