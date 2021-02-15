ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Основатель Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном

15.02.2021 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) назвал iPhone 12 лучшим смартфоном с поддержкой 5G. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Forbes.


В разговоре с журналистами Чжэнфэй заметил, что новый смартфон Apple смог достичь высокой скорости в сетях пятого поколения. По словам предпринимателя, это делает iPhone 12 «лучшим в мире». Вместе с этим топ-менеджер китайской корпорации подчеркнул, что флагманский аппарат Apple особенно хорошо работает в 5G-сетях Huawei: «Мы поддерживаем прогресс, достигнутый iPhone 12».

Жэнь Чжэнфэй особо отметил сетевую инфраструктуру Huawei в европейских странах: «Наши сети являются лучшими в глобальных тестах производительности». Также он похвалил продукцию Apple, которая полностью оптимизирована для работы в сетях от Huawei. «Этот факт позволяет уравновесить мнения о нашей компании в Европе», — заключил основатель Huawei.

Предприниматель также перечислил мегаполисы, в которых функционируют сети пятого поколения от Huawei. «Мы помогли возвести лучшую 5G-инфраструктуру во многих городах по всему миру — Берлин, Мюнхен, Мадрид, Цюрих, Женева, Амстердам, Вена, Барселона, Сеул, Бангкок, Гонконг», — подытожил Чжэнфэй.

Журналисты напомнили, что китайский предприниматель не в первый раз уважительно высказывается о конкурентах из США. В 2019 году Жэнь Чжэнфэй признался, что Apple является для него «источником вдохновения и учителем».

В конце января основатель Huawei заявил, что в текущих условиях корпорация сможет работать от трех до пяти лет. Жэнь Чжэнфэй пообещал, что в течение как минимум трех лет компания сможет нормально функционировать, сохраняя свою структуру, и выплачивать зарплату сотрудникам. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разговоре с журналистами Чжэнфэй заметил, что новый смартфон Apple смог достичь высокой скорости в сетях пятого поколения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершено следствие по делу переводчицы Ольги Калацкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by