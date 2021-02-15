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«АвтоВАЗ» отзовет почти 10 тысяч Lada из-за дефекта в рулевом управлении

15.02.2021 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» отзовет 9311 хетчбэков Lada XRay, выпущенных с января по май 2019 года. Такая информация появилась на сайте Росстандарта.


Фото: «АвтоВАЗ»

Причиной отзыва автомобилей, как говорится на сайте федерального агентства, «является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». Все работы для владельцев, которых «АвтоВАЗ» пригласит в дилерские центры, будут бесплатными. На отзываемых машинах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления.

Не дожидаясь приглашения, владельцы Lada XRay могут сверить VIN своей машины с опубликованным списком и самостоятельно обратиться к дилерам.

 
 
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Причиной отзыва автомобилей, как говорится на сайте федерального агентства, «является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя...
 
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