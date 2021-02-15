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«АвтоВАЗ» отзовет почти 10 тысяч Lada из-за дефекта в рулевом управлении
Источник материала: Tut.by
«АвтоВАЗ» отзовет 9311 хетчбэков Lada XRay, выпущенных с января по май 2019 года. Такая информация
Причиной отзыва автомобилей, как говорится на сайте федерального агентства, «является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». Все работы для владельцев, которых «АвтоВАЗ» пригласит в дилерские центры, будут бесплатными. На отзываемых машинах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления.
Не дожидаясь приглашения, владельцы Lada XRay могут сверить VIN своей машины с
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Причиной отзыва автомобилей, как говорится на сайте федерального агентства, «является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя...
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