Кремль прокомментировал предложение Илона Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Источник материала: Tut.by

Вчера мы писали , что основатель SpaceX, глава Tesla Илон Маск обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. К Путину Маск обратился через твиттер, тэгнув официальный аккаунт Кремля. Теперь последовала официальная реакция Кремля, пишет ТАСС .

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Кремль считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается.

«Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

По его оценке, предложение Маска, «безусловно, очень интересное». «Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — подчеркнул Песков.

Соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года, а в начале 2021-го стала особенно популярной. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.