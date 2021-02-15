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Кремль прокомментировал предложение Илона Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

15.02.2021 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера мы писали, что основатель SpaceX, глава Tesla Илон Маск обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. К Путину Маск обратился через твиттер, тэгнув официальный аккаунт Кремля. Теперь последовала официальная реакция Кремля, пишет ТАСС.

Кремль считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается.

«Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

По его оценке, предложение Маска, «безусловно, очень интересное». «Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — подчеркнул Песков.

Соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года, а в начале 2021-го стала особенно популярной. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.

 
 
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Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается
 
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