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Кремль прокомментировал предложение Илона Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse
Источник материала: Tut.by
Вчера мы
Кремль считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается.
«Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
По его оценке, предложение Маска, «безусловно, очень интересное». «Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — подчеркнул Песков.
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Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается
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