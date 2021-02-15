«Svobody, 4 больше нет». Команда популярного бара наконец сообщила о закрытии

Источник материала: Tut.by

Один из лучших столичных винных баров Svobody, 4 закрылся насовсем. Информация об этом появилась в соцсетях бара. Как и десятки других заведений, Svobody, 4 не работал 26 октября — в день забастовок.



Фото: facebook.com/svobody4

Раньше в описании бара в Instagram можно было прочитать : "Svobody, 4 — винный бар в самом сердце Минска". Теперь рядом с этой строчкой появилась приписка: «Svobody, 4 больше нет».

Заведение столкнулось с давлением со стороны проверяющих организаций после того, как закрыло свои двери для посетителей вечером 25 октября и в день общенациональной забастовки 26 октября. Тогда менеджер Svobody, 4 рассказал TUT.BY, что бар не работал из-за «планового покрытия пола лаком»:

— Ранее мы этим занимались по ночам, но процесс, как правило, всегда затягивался на второй день: оставался запах, выветрить помещение просто не получалось. У нас есть все документы и договоры, что была закуплена продукция для покрытия пола. Все это мы предоставляли соответствующим органам.

После визита санэпидемстанции 28 октября бар закрылся «до устранения нарушений», но больше так и не заработал. В соцсетях команда заведения долго не высказывалась о закрытии, а недавно сообщила, что бара больше нет. Созвониться с Svobody, 4 нам не удалось.

В середине 2020 года бар Svobody, 4 получил награду Traveller’s Choice от сайта для путешественников Tripadvisor — он вошел в 10% лучших ресторанов мира.

Напомним, 12 февраля на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко признал , что заведения из сферы общественного питания, которые бастовали в октябре, закрыли по его поручению.