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Под Могилевом 16-летний водитель Opel после погони хотел убежать в лес, но инспекторы его догнали

15.02.2021 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе инспекторы с погоней задерживали 16-летнего водителя, сообщили в областной ГАИ.

Ночью 12 февраля на 187-м километре трассы Минск — Могилев сотрудник ГАИ подал водителю Opel сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал, ускорился и начал скрываться.

Инспекторы поехали за нарушителем. На неоднократные требования остановиться водитель Opel не реагировал. В какой-то момент он заехал в сугроб, в результате чего автомобиль заглох. Водитель выскочил из авто и попытался скрыться в лесу, но был задержан.

Выяснилось, что Opel управлял 16-летний житель деревни Михалево. Инспекторы составили на него четыре административных протокола.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Инспекторы составили на нарушителя четыре административных протокола.
 
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