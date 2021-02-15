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Под Могилевом 16-летний водитель Opel после погони хотел убежать в лес, но инспекторы его догнали
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе инспекторы с погоней задерживали 16-летнего водителя,
Ночью 12 февраля на 187-м километре трассы Минск — Могилев сотрудник ГАИ подал водителю Opel сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал, ускорился и начал скрываться.
Инспекторы поехали за нарушителем. На неоднократные требования остановиться водитель Opel не реагировал. В какой-то момент он заехал в сугроб, в результате чего автомобиль заглох. Водитель выскочил из авто и попытался скрыться в лесу, но был задержан.
Выяснилось, что Opel управлял 16-летний житель деревни Михалево. Инспекторы составили на него четыре административных протокола.
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Инспекторы составили на нарушителя четыре административных протокола.
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