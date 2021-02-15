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Зоозащитники просят прекратить доить «психоделических жаб», которые находятся на грани выживания

15.02.2021 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зоозащитники призывают прекратить доить жаб вида Bufo alvarius, обитающих в американской пустыне Сонора, так как это угрожает их выживанию. Об этом пишет Euronews.


Фото: wikimedia.org

Дело в том, что эти жабы выделяют психоактивное вещество 5-MeO-DMT для защиты от хищников, которое люди могут использовать как мощный психоделик. Чтобы добыть это вещество, нужно «пощекотать» железы жабы. Однако зоозащитники обеспокоены тем, что частое выделение вещества вредит состоянию животных и в конце концов может привести к их исчезновению.

Научный сотрудник в Лаборатории пустыни Аризонского университета и президент Тусонского герпетологического общества Роберт Энтони Вилла убежден, что амфибии, обитающие на севере Мексики и на юго-западе США, крайне уязвимы. За последние несколько десятилетий естественная среда обитания этих жаб сильно пострадала от человеческой деятельности.

Этот вид классифицируется как «находящийся под угрозой исчезновения» в Калифорнии и внесен в список «находящихся под угрозой исчезновения» в Нью-Мексико. Однако постоянное насилие со стороны людей, жаждущих психоделического опыта, может просто подтолкнуть их к полному исчезновения.

 
 
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За последние несколько десятилетий естественная среда обитания этих жаб сильно пострадала от человеческой деятельности.
 
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