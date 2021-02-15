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Торги в Токио впервые за более чем 30 лет превысили 30 тыс. пунктов

15.02.2021 15:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи по итогам понедельника поднялись выше отметки в 30 000 пунктов впервые за более чем 30 лет.

Так, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, увеличился на 1,9% по сравнению с уровнем 12 февраля, до отметки 30084,15 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 1,04%, до 1953,94 пункта, пишет ТАСС.

По данным агентства Kyodo, рост вызван надеждой инвесторов на восстановление экономики Японии, связанной с обнародованной японским Минфином статистикой, которая свидетельствует об увеличении ВВП страны на 3% в последнем квартале 2020 года.

 
 
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Ключевые индексы Токийской фондовой биржи по итогам понедельника поднялись выше отметки в 30 000 пунктов впервые за более чем 30 лет.
 
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