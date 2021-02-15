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Ужас! На этой неделе синоптики обещают до -28°C

15.02.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теплеть начнет только в выходные.

Зима и не думает отступать. Несмотря на то, что снегопады и метели немного утихнут, морозы в нашей стране еще сохранятся. Всю неделю будет на 6-9 градусов ниже климатической нормы и только в выходные холод начнет отступать, прогнозируют белорусские синоптики.

В начале этой недели наша страна будет находится в области повышенного атмосферного давления, сформированного холодными воздушными массами. Облачная с прояснениями погода ожидается в понедельник 15 февраля. 

Лишь на юго-востоке пройдет кратковременный снег, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 7-14 градусов со знаком минус, прогнозирует Белгидромет на своем официальном сайте.

Во вторник и среду через нашу страну пройдет малоактивный атмосферный фронт с севера. Облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременный снег. ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -15..-22°C, при прояснениях -23..-26°C, днем от -5°C по западу до -12°C по востоку.

В четверг и пятницу холодный антициклон начнет формировать погоду в нашей стране. Переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром не продолжительные туманы, гололед, на отдельных участках гололедица. Температура воздуха ночью -17..-23°C, при прояснениях до -26°C, днем -7..-14°C.

В выходные на западе нашей страны начнет постепенно теплеть. Облачно с прояснениями в субботу без существенных осадков, в воскресенье небольшой снег почти по всей территории страны. Ветер юго-западный умеренный. 

Погода в разных районах страны будет резко отличаться, в субботу в ночные часы от -10°C по западу до -26°C по востоку, днем -10..-13°C, в воскресенье под утро -4..-10°C, в середине дня -10..-13°C.
 
 
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Теплеть начнет только в выходные.
 
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