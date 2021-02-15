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Заставь дурака Богу молиться: на госТВ происходит что-то странное

15.02.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На СТВ показали очень специфический клип.

Под слова «Накажи их, Боже, накажи» показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Павла Латушко и других людей, не согласных с действиями властей.

А потом под словами «сохрани их, Боже» — делегатов ВНС и Лукашенко, образает внимание телеграм-канал vybory_smotri
 
 
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