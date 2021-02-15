Комаровский: Афганцы вымирают как мухи в зимнюю стужу

15 февраля исполняется 32 года окончания войны в Афганистане и вывода советских войск с ее территории. Эта совершенно ненужная для СССР война продолжалась 9 лет 1 месяц и 21 день.





Началась она 25 декабря 1979 года вводом 40-й армии. Решение принималось высшим политическим руководством СССР 12 декабря 1979 года, на основании официальных обращений руководства НДПА / Народно- демократической партии Афганистана /, которое совершенно не имело авторитета в обществе и вызывало полное отторжение со стороны местного населения.





Против военной операции выступил только один человек из Политбюро ЦК КПСС- министр иностранных дел Андрей Громыко, великий политик того времени, наш белорус.





Дальнейший ход истории убедительно показал, что решение советского руководства – ввести войска в Афганистан было крайне ошибочным и совершенно не просчитанным, оно повлекло эскалацию международной напряженности, включая введение санкций против СССР и последующий его развал в августе 1991 года.





Советское руководство не предвидело такого накала вооруженного сопротивления народа Афганистана. А также международного давления на страну. Людские и финансовые (15 миллионов долларов США в сутки ) ресурсы выкачивались быстрыми темпами, а санкции и неразумная политика подрывали экономику.





В боевых действиях на территории Афганистана за весь период участвовало 620 тысяч военнослужащих советской армии и представителей других ведомств, а также около 300 тысяч гражданских специалистов. ПОГИБЛО всего: -15051 человек. Граждан Беларуси участвовало в войне 30577 человек, погибло 789; 12 пропали без вести, инвалидами стали 718 человек.





По результатам нашей объемной «интернациональной помощи», точное количество погибших коренных афганцев неизвестно. В течение 9 лет войны были убиты или покалечены более 2,5 миллиона афганцев (в основном гражданские лица), еще несколько миллионов пополнили ряды беженцев, можно сказать однозначно, что мы принесли огромное горе Афганистану и ее народам.





Потери СССР: по состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести ) оцениваются следующим образом: пропали без вести и попали в плен - 417 человек; ранено, контужено, травмировано – 53753 чел.; стали инвалидами - 10751 чел.;погибло - 15051 чел.





Потери техники: самолеты - 118 штук , вертолеты – 333 шт. , танки – 147 , БМП, БТР, БРДМ - 1314 шт., орудия и минометы – 433, радиостанции, командно- штабные машины - 1138 шт., инженерные машины - 510 шт., автомобили бортовые и бензовозы – 11369 шт., финансовые ежесуточные расходы на содержание 40-й армии около – 15 миллионов долларов США.





Перечисленная мною погибшая техника выделена специально, чтобы подчеркнуть, что при уничтожении каждой боевой единицы, гибли и получали увечья члены экипажа, т.е. наши советские солдаты. Общие расходы на войну огромны, что и явилось главным фактором развала СССР в августе 1991 года, в совокупности с другими проблемами.





Что касается политической оценки афганской войны для СССР, то ее и сегодня дать очень сложно ввиду отсутствия такого анализа со стороны властей и парламентов государств, бывших наших республик. Это можно делать только от лица участников той войны.





Лично я, как активный офицер боевой авиации, оцениваю эту войну как преступную по отношению к обоим народам – афганскому и советскому, для этого я специально озвучил цифры потерь с обеих сторон и развал великого государства СССР, на строительство которого были ранее угроблены десятки миллионов жизней людей.





Хотелось бы видеть современных политиков, которые бы разумно использовали тот негативный опыт и держались подальше от войн, но ближе к собственному народу и ветеранам, которые вымирают, как мухи в зимнюю стужу, не имея элементарного внимания от властей «процветающей» Беларуси при «народном» президенте А.Лукашенко.





На сегодняшний день количество умерших, а также инвалидов увеличилось, как минимум, на 40 %. Имеют место случаи суицида среди ветеранов, точный учет в Беларуси не ведется по этой закрытой теме, чтобы не позорить действующую власть.





Для примерного расчета можем взять город Жодино, в котором произошло 4 случая суицида на 200 человек етеранов, что составляет 2% от общей численности.





Следовательно, по всей Беларуси число суицидов ориентировочно может составить 600 человек - это страшная цифра, которую частично можно повесить на совесть действующей власти. , которая явно виновна в этом моральном вопросе, где главным толчком является - бытовая неустроенность, отсутствие качественного лечения и проведение необходимых медицинских операций , проблемы в трудоустройстве при ограниченных возможностях ветерана и другие житейские факторы.





Хочу дать совет руководству страны, депутатам и сенаторам: Николаю Чергинцу, Олегу Гайдукевичу, Сергею Гайдукевичу, Виктору Шейману и другим, - занимайтесь, ребята, не только выборами президента и личными проблемами, и не забывайте тех рядовых участников войны, благодаря которым вы остались живы ТАМ - на войне и находитесь на плаву здесь - у «полковых кухонь».





Должны быть прописаны льготные категории людей, которые с оружием в руках защищали интересы государства, теряли свои юные жизни и здоровье, но что вы постоянно забываете сделать. Отсутствие прописных положений для ветеранов войны позволяет чиновникам отправлять в корзину любое обращение со стороны ветеранов.







