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Комаровский: Афганцы вымирают как мухи в зимнюю стужу

15.02.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ветеран афганской войны Александр Комаровский советует властям вспомнить про ветеранов, «благодаря которым вы остались живы ТАМ - на войне и находитесь на плаву здесь - у «полковых кухонь».

Комаровский: Афганцы вымирают как мухи в зимнюю стужу
15 февраля исполняется 32 года окончания войны в Афганистане и вывода советских войск с ее территории. Эта совершенно ненужная для СССР война продолжалась 9 лет 1 месяц и 21 день. 

Началась она 25 декабря 1979 года вводом 40-й  армии. Решение принималось высшим политическим руководством СССР  12 декабря 1979 года, на основании официальных обращений  руководства   НДПА / Народно- демократической партии Афганистана /, которое совершенно не имело  авторитета в обществе и вызывало полное отторжение  со стороны местного населения. 

Против военной операции выступил только один человек из Политбюро ЦК  КПСС- министр иностранных дел  Андрей Громыко, великий политик того времени, наш белорус.

Дальнейший ход истории убедительно показал, что решение советского руководства – ввести войска в Афганистан было крайне ошибочным и совершенно не просчитанным, оно повлекло эскалацию международной напряженности, включая введение санкций против СССР и последующий его развал в августе 1991 года. 

Советское руководство не предвидело такого накала вооруженного сопротивления народа Афганистана. А также международного давления на страну. Людские и финансовые (15 миллионов долларов  США в сутки ) ресурсы выкачивались быстрыми темпами,  а санкции и неразумная политика подрывали экономику. 

В боевых действиях на территории Афганистана за весь период  участвовало 620 тысяч военнослужащих советской армии и представителей других ведомств,  а также  около  300 тысяч гражданских специалистов. ПОГИБЛО всего: -15051  человек. Граждан  Беларуси участвовало  в войне 30577  человек, погибло  789; 12 пропали без  вести, инвалидами стали 718 человек. 

По результатам нашей объемной «интернациональной помощи», точное количество погибших  коренных афганцев неизвестно. В течение 9 лет войны были убиты  или покалечены  более 2,5  миллиона афганцев (в основном гражданские лица), еще несколько миллионов пополнили ряды беженцев, можно сказать  однозначно, что мы принесли огромное горе  Афганистану и ее народам.

Потери  СССР:  по состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие  без вести ) оцениваются следующим образом:  пропали без вести и попали в плен - 417 человек; ранено, контужено, травмировано – 53753 чел.; стали инвалидами -  10751 чел.;погибло   - 15051  чел.

Потери техники: самолеты - 118  штук ,   вертолеты – 333 шт. , танки – 147  , БМП,  БТР, БРДМ -  1314 шт.,  орудия и минометы – 433,   радиостанции, командно- штабные машины   - 1138 шт.,   инженерные машины  - 510 шт.,  автомобили бортовые и бензовозы – 11369 шт.,  финансовые ежесуточные расходы  на содержание 40-й армии  около – 15  миллионов долларов  США. 

Перечисленная мною погибшая техника выделена специально, чтобы подчеркнуть, что при уничтожении каждой боевой единицы, гибли и получали увечья члены экипажа, т.е. наши советские солдаты.  Общие расходы на войну огромны, что и явилось главным фактором развала СССР  в августе 1991 года, в совокупности с другими проблемами.

Что касается политической оценки афганской войны для СССР, то ее и сегодня дать очень сложно ввиду отсутствия такого анализа со стороны властей и парламентов государств, бывших наших республик. Это можно делать только от лица участников той войны. 

Лично я, как активный офицер боевой авиации, оцениваю эту войну как преступную по отношению к обоим народам – афганскому и советскому, для этого я специально озвучил цифры потерь с обеих сторон и развал великого государства СССР, на строительство которого были ранее угроблены десятки  миллионов жизней людей.  

Хотелось бы видеть современных политиков, которые бы разумно использовали тот негативный опыт и держались подальше от войн, но ближе к собственному народу и ветеранам, которые вымирают, как мухи в зимнюю стужу, не имея элементарного внимания от властей  «процветающей»  Беларуси  при  «народном» президенте А.Лукашенко. 

На сегодняшний день количество умерших, а также инвалидов увеличилось, как минимум, на 40 %. Имеют место случаи суицида среди ветеранов, точный учет в Беларуси не ведется по этой закрытой теме, чтобы не позорить действующую власть.  

Для примерного расчета можем взять город  Жодино, в котором произошло 4 случая суицида  на 200  человек етеранов, что составляет 2% от общей численности. 

Следовательно, по всей Беларуси число суицидов ориентировочно может составить 600 человек - это страшная цифра, которую частично можно повесить на совесть действующей власти. , которая явно  виновна в этом моральном вопросе, где главным толчком является - бытовая неустроенность, отсутствие качественного лечения и проведение необходимых медицинских операций , проблемы в трудоустройстве при ограниченных возможностях ветерана и другие житейские факторы.

Хочу дать совет руководству страны, депутатам и сенаторам: Николаю Чергинцу,  Олегу Гайдукевичу, Сергею Гайдукевичу, Виктору Шейману и другим,  - занимайтесь, ребята, не только выборами президента и личными проблемами, и не забывайте  тех рядовых участников войны, благодаря которым вы остались живы ТАМ - на войне и находитесь на плаву здесь - у «полковых кухонь». 

Должны быть прописаны льготные категории людей, которые с оружием в руках защищали интересы государства, теряли свои юные жизни и здоровье, но что вы постоянно забываете сделать. Отсутствие прописных положений для ветеранов войны позволяет чиновникам отправлять в корзину любое обращение со стороны ветеранов.
 
 
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Ветеран афганской войны Александр Комаровский советует властям вспомнить про ветеранов, «благодаря которым вы остались живы ТАМ - на войне и находитесь на плаву...
 
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