Гомельчан-участников протестов вызывают в милицию для сдачи биоматериала

Нескольких жителей Гомеля, которые ранее участвовали в протестах (задерживались или осуждены по статье 23.34 КоАП), вызывали в милицию для сдачи буккального (защечного) эпителия, используемого в том числе для проведения ДНК-тестов. БелаПАН известно минимум о десяти таких случаях.



Так, 15 февраля в Центральный РОВД Гомеля были вызваны несколько человек для сдачи биоматериала. Все они связывают вызов с тем, что были задержаны на протестах или подвергались административному взысканию по статье 23.34 КоАП. Так, 15 февраля в Центральный РОВД Гомеля были вызваны несколько человек для сдачи биоматериала. Все они связывают вызов с тем, что были задержаны на протестах или подвергались административному взысканию по статье 23.34 КоАП.

Как сообщил БелаПАН один из них, житель Гомеля Павел, он не привлекался по статье 23.34 КоАП, однако однажды милиционеры задерживали его на акции, но отпустили.

«В Центральном РОВД было сегодня пять человек, которых вызвали для сдачи анализа. Все они задерживались на протестах. Некоторые милиционеры утверждали, что сдача анализа связана с уголовными делами о насилии в отношении сотрудников милиции 10 августа», — рассказал гомельчанин.

По его словам, другие милиционеры говорили, что забор биоматериала никак не связан с протестами, а «вычисляли» тех, кто был рядом с местом некоего преступления.

Представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич в комментарии БелаПАН заметил, что отбор буккального эпителия для исследования не может быть связан со статьей 23.34 КоАП.

«Статья 23.34 КоАП такого не предусматривает. Это может быть связано с уголовным делом. Возможно, сотрудники милиции выполняют какие-то предписания», — заметил Пилькевич.