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Ирония судьбы: Бузова провела День влюбленных рядом с экс-супругом
15.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова столкнулась с очередным испытанием на любовном фронте: звезда провела вечер в одном ресторане с бывшим мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым.
Недавно Бузова
По иронии судьбы Бузова провела праздник за соседним столом с экс-супругом Дмитрием Тарасовым и его
Пользователи социальных сетей были шокированы таким стечением обстоятельств и сразу же прокомментировали судьбоносную встречу.
"Это встреча года!"; "Отдыхай и не смотри на бывших"; "Только Давы не хватало"; "Ты хоть поздоровалась с Тарасовым?"; "Вот это накал страстей! А драки не было?", - написали подписчики.
До этого Бузова не раз рассказывала об изменах бывшего мужа и намекала на то, что Тарасов оставил ее ради другой. А вот сам экс-супруг признался, что
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"Поющая ведущая" отметила праздник с друзьями в одном из ресторанов Москвы. За соседним столиком оказались Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко.
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