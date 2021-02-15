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Ирония судьбы: Бузова провела День влюбленных рядом с экс-супругом

15.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова столкнулась с очередным испытанием на любовном фронте: звезда провела вечер в одном ресторане с бывшим мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым.

Недавно Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Разрыв сказался на внутреннем состоянии звезды: Ольга попала в клинику, решила сменить имидж и обиделась на мать экс-бойфренда. Но в День всех влюбленных звезда решила отдохнуть в компании друзей, даже не подозревая о том, какая встреча уготована ей в столичном ресторане.

По иронии судьбы Бузова провела праздник за соседним столом с экс-супругом Дмитрием Тарасовым и его нынешней женой Анастасией Костенко. Молодые родители редко выходят в свет, но сделали исключение в честь праздника.

Пользователи социальных сетей были шокированы таким стечением обстоятельств и сразу же прокомментировали судьбоносную встречу.

"Это встреча года!"; "Отдыхай и не смотри на бывших"; "Только Давы не хватало"; "Ты хоть поздоровалась с Тарасовым?"; "Вот это накал страстей! А драки не было?", - написали подписчики.

До этого Бузова не раз рассказывала об изменах бывшего мужа и намекала на то, что Тарасов оставил ее ради другой. А вот сам экс-супруг признался, что переключает песни Бузовой, когда слышит их по радио.

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"Поющая ведущая" отметила праздник с друзьями в одном из ресторанов Москвы. За соседним столиком оказались Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко.
 
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