Ирония судьбы: Бузова провела День влюбленных рядом с экс-супругом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова столкнулась с очередным испытанием на любовном фронте: звезда провела вечер в одном ресторане с бывшим мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым.

Недавно Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Разрыв сказался на внутреннем состоянии звезды: Ольга попала в клинику , решила сменить имидж и обиделась на мать экс-бойфренда . Но в День всех влюбленных звезда решила отдохнуть в компании друзей, даже не подозревая о том, какая встреча уготована ей в столичном ресторане.

По иронии судьбы Бузова провела праздник за соседним столом с экс-супругом Дмитрием Тарасовым и его нынешней женой Анастасией Костенко. Молодые родители редко выходят в свет, но сделали исключение в честь праздника.

Пользователи социальных сетей были шокированы таким стечением обстоятельств и сразу же прокомментировали судьбоносную встречу.

"Это встреча года!"; "Отдыхай и не смотри на бывших"; "Только Давы не хватало"; "Ты хоть поздоровалась с Тарасовым?"; "Вот это накал страстей! А драки не было?", - написали подписчики.

До этого Бузова не раз рассказывала об изменах бывшего мужа и намекала на то, что Тарасов оставил ее ради другой. А вот сам экс-супруг признался, что переключает песни Бузовой , когда слышит их по радио.

Читайте также: