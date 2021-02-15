Снегурочку проводили на полюс: как гуляли в Беловежской пуще

Источник материала: Sputnik Беларусь

Около тысячи человек вчера посетили Поместье белорусского Деда Мороза в Национальном парке Беловежская пуща. Здесь проходили традиционные проводы Снегурочки на Южный полюс.

Гостей на территории сказочной резиденции ждали Снегурочка и Дед Мороз. Добавили радости гостям артисты брестского театра живых скульптур "Ларчик", одетые в костюмы Феи, Славянки и других сказочных персонажей. Буквально в воротах резиденции встречала гостей Каргота – злая волшебница и родственница Бабы Яги.

Посетители с удовольствием общались со сказочными героями, фотографировались с ними. Придал колорита празднику и гастрономический фестиваль "Пушчанскія прысмакі", различные яства для которого приготовили повара кафе и ресторана заповедника. Туристы угостились традиционной кашей, блюдами из дичи, блинами, травяным чаем, вареньем и медом. Предлагалась здесь и свежая уха, знаменитая беловежская самогонка, приготовленная в пущанской деревне Переров.

В конце праздника проводили Снегурочку: конная повозка увезла ее на символический Южный полюс.

Поместье белорусского Деда Мороза и дальше будет принимать гостей вместе с помощниками хозяина резиденции, но уже без внучки Снегурочки.