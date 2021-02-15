ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, чем чреват недостаток сна для пожилых

15.02.2021 15:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сон и здоровье неразрывно связаны. Новое исследование Гарвардской медицинской школы показало: у пожилых людей риск деменции был вдвое больше среди тех, кто спал менее пяти часов в сутки — по сравнению с теми, кто спал 7−8 часов, пишет MedicalXpress. Результаты опубликованы в журнале Aging.


Фото: unsplash.com

Американские ученые использовали данные Национального исследования тенденций в области здравоохранения и старения, где фигурировали 2,6 тысячи участников. Средний возраст составлял 76 лет.

Им задавали вопросы о дневном сне, времени засыпания, просили оценить качество и продолжительность сна, отмечали случаи храпа. В течение пяти лет после опроса собирались диагнозы пациентов.

Связь между некоторыми нарушениями и дефицитом сна с развитием деменции была довольно сильной. Например, если человеку требовалось полчаса и больше, чтобы уснуть, у него был на 45% выше риск развития деменции.

«Эти данные дополняют доказательства того, что сон важен для здоровья мозга, и подчеркивают необходимость дальнейших исследований эффективности улучшения сна», — подытожили авторы работы.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (США) называют нормой 7−8 часов сна для людей старше 65 лет.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое исследование Гарвардской медицинской школы показало: у пожилых людей риск деменции был вдвое больше среди тех, кто спал менее пяти часов в сутки - по...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Парень, который был подписан в телефоне «Саша-наручники», стал «Любимым». Истории читателей о любви
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by