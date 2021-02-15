Стало известно, чем чреват недостаток сна для пожилых

Источник материала: Tut.by

Сон и здоровье неразрывно связаны. Новое исследование Гарвардской медицинской школы показало: у пожилых людей риск деменции был вдвое больше среди тех, кто спал менее пяти часов в сутки — по сравнению с теми, кто спал 7−8 часов, пишет MedicalXpress . Результаты опубликованы в журнале Aging.



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Американские ученые использовали данные Национального исследования тенденций в области здравоохранения и старения, где фигурировали 2,6 тысячи участников. Средний возраст составлял 76 лет.

Им задавали вопросы о дневном сне, времени засыпания, просили оценить качество и продолжительность сна, отмечали случаи храпа. В течение пяти лет после опроса собирались диагнозы пациентов.

Связь между некоторыми нарушениями и дефицитом сна с развитием деменции была довольно сильной. Например, если человеку требовалось полчаса и больше, чтобы уснуть, у него был на 45% выше риск развития деменции.

«Эти данные дополняют доказательства того, что сон важен для здоровья мозга, и подчеркивают необходимость дальнейших исследований эффективности улучшения сна», — подытожили авторы работы.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (США) называют нормой 7−8 часов сна для людей старше 65 лет.