«Парень, который был подписан в телефоне «Саша-наручники», стал «Любимым». Истории читателей о любви

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы публикуем заключительную часть историй о любви, которые на протяжении прошлой недели нам присылали читатели. Мы благодарим каждого за то, что поделились сокровенным, и напоминаем, что информацию о победительнице конкурса, которую мы выбрали, прочитав все ваши письма, можно найти здесь .

«Те чувства, которые я испытал, обернувшись во время первой встречи, остаются со мной вот уже 43 года»

— Наша свадьба состоялась еще в прошлом веке.

А началось всё с того, что 1977 году я поступил учиться в одно из учебных заведений Львова и стал курсантом. В обычные дни мы усиленно занимались: с утра лекции, затем строевая, физическая и учебная подготовка, а вот в выходной можно было немножко расслабиться в городе.

В один из таких выходных дней мы с товарищами решили сходить на дискотеку в город. Для начала заглянули в одно из учебных заведений, где проходил концерт, посвященный 23 февраля. Мы вместе с друзьями уже сидели в зале, как вдруг я услышал, что кто-то позади усаживается на стул, повернулся — и, как говорят, пропал на всю жизнь.

Я увидел девушку, которая меня поразила своей необыкновенностью. Даже описать сложно, но постараюсь: личико нежное, светлое, светящееся жизненной энергией и, конечно же, особой красотой. Конечно, с этого момента было не до концерта — думал лишь о том, как с ней познакомиться.

Удалось это сделать, когда начались танцы. Я пригласил Валюшу — оказалось, что она приехала в командировку и пришла на вечер в заведение, где училась раньше. Потом она пригласила меня на «дамский» танец.

У меня заканчивалось время увольнительной, и я предложил Валюше пройтись по городу. Не помню уже, о чем мы говорили, но мне было совершенно ясно: я встретил любимого человека. Ложась спать, думал только о том, как завтра пойти в увольнение — я ведь не написал заранее заявление.

Молодость и чувства, которые внезапно нахлынули, взяли верх над разумом. В воскресенье после обеда я штурмовал забор училища: 2,5 метров — разве это высота, если нужно не упустить свою судьбу. Встретились с Валюшей на одной из улиц Львова, город и тогда, и сейчас замечательно красив. Смотрели фильм, гуляли по городу и всё время говорили — только о хорошем.





Проводив будущую жену к гостинице, я пулей летел назад, так как времени до вечерней поверки оставалось в обрез. К счастью, успел.

Но затем началось самое сложное время. У меня занятия, у нее — возвращение из командировки домой. Встретиться не могли, созвониться невозможно. Оставалась только переписка. Кстати, письма сохранились — их более трехсот.

Редкие звонки были трогательными и волнительными. Ведь тогда, чтобы позвонить в другой город, необходимо было идти на телефонную станцию, заказывать звонок и ждать — от часа до пяти. Были и счастливые моменты, когда всё решалось в течение 30 минут, но это было редко.

Так вот сидишь и ждешь, когда соединят — хорошо, если связь устойчивая, а бывало, что и не слышно ничего. Но когда любишь, и это неважно. Время бежало и приближало нас к счастливейшему событию — свадьбе. Она проходила в украинском селе. Длилась несколько дней — с участием всей деревни, родственников у моей жены было много.





Встал вопрос, как жить дальше и где? Валюша в то время была в Черкассах, а я в Могилевской области. Решили, что нужно быть вместе, и она приехала ко мне. Были сложности, но мы их преодолели.

Супруга подарила мне двух замечательных сыновей. У нас есть прекрасная невестка Катюша и любимый внук Максим. Надеемся, в будущем будет пополнение. Я пенсионер (полковник в отставке) и супруга также.

Как ни странно, те чувства, которые я испытал в тот миг, обернувшись один раз, остались навсегда. За это я благодарю свою Валюшку, и Бога, который подарил мне такого замечательного человека. Ведь она идет со мной по жизни более 43 лет, как декабристка. Спасибо ей за все.





Пишу это письмо, и комок к горлу подступает — жизнь наша такая прекрасная, но вот, в очередной раз нас испытывает. Не ставлю перед собой цель кого-то разжалобить, просто прошу поддержать нашу семью словом, духовно. Беда пришла внезапно. Обратились в больницу, чтобы несколько поправить здоровье. Обследование дало результат, который нас шокировал. Жене предстоит операция, надеемся на благополучный исход. Берегите себя и тех, кого вы любите.

«Я решила, что это будет наша последняя встреча. А по факту оказалось, что с неё всё у нас и началось»

— Меня зовут Мирослава, и я хочу рассказать историю нашей семьи. Нас сейчас трое: я, муж Саша и наш полуторагодовалый сын Ярослав. Если бы мне 10 лет назад сказали, что мы с Сашей будем вместе, не поверила бы. Настолько, как мне казалось, мы были разными.

В 2011 году я еще была студенткой 6 курса БГМУ. К тому моменту уже состоялось распределение, и я знала, что уеду работать на три года из Минска. Поэтому не придавала особого значения новым знакомствам.

Как-то в начале марта встретилась с подругами в баре, и спустя некоторое время поступило предложение съездить в гости, где собралась интересная и веселая компания. Помню, что играли в мафию и крокодила. Из всех выделялся один парень — Саша. Он периодически нарушал правила игры, не был активно включен в процесс, выводил меня из себя. Ни внешне, ни по общению совершенно мне не нравился.





У нас завязался спор, а наши друзья не придумали ничего лучшего, как пристегнуть нас друг к другу сувенирными наручниками. Весь оставшийся вечер мы с Сашей так и пробыли пристегнутыми друг к другу. Когда с подругами собрались уходить, ключ, который до этого был якобы потерян, волшебным образом нашелся.

Спустя некоторое время мне позвонил Саша (номер ему дала моя подруга), предложил встретиться в компании друзей. Я не отказалась — мне всегда было интересно общаться с новыми людьми. Так как имя Саша очень распространено, чтобы не путаться, записала в телефонной книге как «Саша-наручники».

До моего отъезда в Барановичи, где проходила интернатура, созванивались и встречались пару раз — опять же в компании друзей. Мне просто хотелось сменить обстановку, отдохнуть и ничего не планировать на будущее.

Поэтому, когда я приехала в Минск по личным делам и согласилась пообедать с Сашей, для себя решила: перспектив у этого общения нет, это будет наша последняя встреча.

Но оказалось, это было только началом нашей истории. Из Минска в тот день я уехала не одна — Саша отменил все дела и поехал со мной. Кассир на железнодорожном вокзале сказала, что он покупает последний билет на этот же поезд.

Так мы и ездили друг к другу на протяжении двух лет. Отношения на расстоянии, редкие встречи — это не для всех, но мы не спешили, постепенно привыкали, узнавали друг друга. Саша мне открылся с другой стороны. В какой-то момент в телефонной книге он перестал быть «Саша-наручники» — появился «Любимый». Когда после распределения я вернулась в Минск, у наших отношений начался новый этап.





Иногда в разговоре Саша затрагивал тему свадьбы, предлагал расписаться. Но для меня юридический статус отношений не столь значим. Намного важнее понимание, что это именно твой человек. Что для меня любовь? Ощущение комфорта, спокойствия, счастья от того, что мы есть друг у друга.

За штампом мы все-таки сходили в 2019 году, а потом у нас появился долгожданный сынок Ярослав — маленький стимулятор больших дел и событий. Сейчас мы активно заняты ремонтом в нашей квартире. Совместно работаем над созданием уютного семейного уголка, куда с радостью будем возвращаться каждый вечер.





Что бы я хотела сказать о своём любимом муже? Саша для меня самый родной человек, моя поддержка. Мне с ним хорошо и спокойно. Он был рядом даже за сотни километров — и в минуты счастья, и когда было очень плохо и трудно. И я знаю, что Саша, спроси его, скажет то же самое обо мне. Наверное, это и есть любовь.

«Я решил переквалифицироваться с ветеринара на журналиста. И нашел любовь на всю жизнь»

— Всё началось в далеком 2018 году, когда я наконец-то поступил на факультет журналистики в БГУ. Мечта переквалифицироваться с ветеринара на журналиста и литературного редактора давно засела в моей голове, однако все попытки поступить оказывались неудачными. Казалось бы — не судьба. Просто нужно бросить это дело и забыть. Я решил попробовать в последний раз. В итоге стал слушателем журфака БГУ. Это был первый раз, когда жизнь предоставила мне шанс сделать выбор в пользу своего счастья и, как оказалось, я его не упустил.

Наша встреча с Ириной произошла в аудитории факультета журналистики. Я новоиспеченный слушатель, она — кандидат филологических наук. Никогда не забуду, как легко и грациозно она зашла в кабинет — будто вместе с ней в аудиторию впорхнул легкий ветерок. Не помню, о чем был урок, так как влюбился сразу же.





Конечно, наше с ней общение на протяжении семестра происходило только во время занятий и касалось лишь учебного процесса. Моя мечта о журналистике, признаюсь, ушла на второй план, отдав первое место новой мечте: быть с этой девушкой.

К сожалению, я был слишком не уверен в себе, поэтому не решался сделать шаг — и снова помогла судьба. В конце второго учебного года мне нужно было писать диплом. Я выбрал тему и научного руководителя — одного из опытных педагогов. Однако, каково же было мое удивление, когда через некоторое время мне пришло письмо из деканата, в котором говорилось о том, что моим новым руководителем по дипломной работе назначена Ирина.

В этот момент я окончательно осознал, что всё не случайно. Ирина помогала мне в написании диплома, направляла мою мысль в нужное русло, а параллельно с этим мы с ней потихоньку узнавали друг друга, общаясь в Сети и по телефону. Диплом я защитил на отлично только благодаря моей любимой. А дальше все происходило как в самых романтических фильмах: первое свидание, первый поцелуй и встречи, которые происходили, несмотря ни на что (мне ведь пришлось вернуться в родной город).





Спустя год таких поездок друг к другу и свиданий на полпути я сделал Ире предложение, переехал в Минск — и мы поженились. Любим друг друга и живем счастливо.





И пусть многие скажут, что вся наша история — простое совпадение и непроизвольный поток случайностей, я думаю иначе: всё в жизни предопределено, каждый шаг, каждый выбор, каждое решение, просто иногда мы слишком робки, чтобы совершить что-то важное, слишком не уверены в себе, чтобы сделать нужный шаг, слишком прагматичны, чтобы поверить в чудо. Моим чудом стала девушка, навсегда изменившая мою жизнь, а нашим с ней чудом стала любовь.