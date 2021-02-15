Нашли ключи, поехали, продали на запчасти. На Полесье задержали автоугонщиков

Источник материала: Tut.by

На Полесье компания молодых людей обворовывала и угоняла незапертые авто. Чем все закончилось, рассказали в УВД.

Утром 8 февраля в Лельчицкий РОВД поступило пять сообщений о кражах из авто. А два Volkswagen Golf и вовсе пропали со стоянки.

Милиционеры стали искать угонщиков. Вскоре один из автомобилей на дороге Туров — Лельчицы — Словечно, в 8 километрах от агрогородка Озераны Житковичского района, обнаружили сотрудники госавтоинспекции. Volkswagen вернули хозяину.

А оперативникам стало понятно, что угонщики двигались на Брестчину. И, благодаря дорожным камерам наблюдения и свидетелям, их вскоре нашли и задержали.

Угонщиками оказались молодые люди из Лельчицкого и Житковичского районов, а также 31-летний житель Столинского района. Именно он предложил после застолья вечером 7 февраля угнать машину для дальнейшей продажи.

Компания шла по улице и проверяла автомобили. Из тех, что не были заперты, забирали все ценное. В двух Volkswagen нашли ключи, завели и поехали в сторону Столина.

По дороге в одном из автомобилей пропал свет. Чтобы не привлекать внимания, машину решили бросить прямо на трассе. Вторую загнали в лес, а наутро продали за 300 долларов одному из пинских авторазборщиков. А тот, почуяв неладное, в этот же день перепродал автомобиль другому человеку.





Компания тем временем отметила удачную операцию, взяла такси и отправилась обратно в Лельчицкий район. Вечером молодых людей задержали. А позже — и того, кто подбил их на кражи и угоны.

Машины вернули хозяевам.