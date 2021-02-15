О чем будут говорить Лукашенко и Путин? Белорусская версия

Источник материала: Onliner

О предстоящей встрече (первой после сентябрьской в Сочи) стало известно на прошлой неделе. Тогда российские СМИ через свои источники стали сливать сценарий тем, одна из которых — новый кредит. На этот раз в размере $3 млрд, они даже планировались в проекте строительства БелАЭС. Сегодня на БЕЛТА вышел большой ответ , построенный на цитатах ВНС и свежем интервью Владимира Макея.

1) Тема углубленной интеграции Беларуси и России. Работа по углублению интеграции началась в конце 2018 года. Стороны подготовили планы сближения страны и описали их в интеграционных картах (всего 31). Однако окончательно согласовать все карты и подписать их до сих пор не удалось.

«Последние события, которые происходят внутри и вокруг Беларуси и России, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате», — заявил Макей в интервью РБК.

Но Александр Лукашенко уточнил на прошлой неделе: «Этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое».

2) Финансово-экономическое взаимодействие. Сюда входит вопрос о создании равных условий для субъектов хозяйствования, а также углубленное сотрудничество в сфере промышленности.

3) Министр иностранных дел Макей заявил, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута.

«Кредиты от России — это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим в год за те кредитные ресурсы, которые получаем? Миллиард долларов», — рассказал Александр Лукашенко.