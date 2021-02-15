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Вышел трейлер четырехчасовой «Лиги справедливости Зака Снайдера» (видео)

15.02.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зак Снайдер готовится к выпуску режиссерской версии «Лиги справедливости» — сильно расширенного блокбастера 2017 года. Хронометраж новой ленты составит целых четыре часа.

В этой версии фильма линии главных героев расширены, проводились дополнительные съемки некоторых фрагментов. Также появится Джокер в исполнении Джареда Лето, однако образ у него не такой, как был в «Отряде самоубийц». Имя режиссера официально вынесено в название ленты («Лига справедливости Зака Снайдера»), и, как сообщалось ранее, картину даже не показывают фокус-группам: вся ответственность только на режиссере.

Картина выйдет 18 марта на сервисе HBO Max. Оригинальную «Лигу справедливости» 2017 года ставил Зак Снайдер, однако из-за семейной трагедии — 20-летняя дочь режиссера совершила суицид — он покинул проект. Съемки заканчивал режиссер Джосс Уидон. Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей.

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Зак Снайдер готовится к выпуску режиссерской версии «Лиги справедливости» — сильно расширенного блокбастера 2017 года. Хронометраж новой ленты составит целых...
 
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