Вышел трейлер четырехчасовой «Лиги справедливости Зака Снайдера» (видео)

Источник материала: Onliner

Зак Снайдер готовится к выпуску режиссерской версии «Лиги справедливости» — сильно расширенного блокбастера 2017 года. Хронометраж новой ленты составит целых четыре часа.

В этой версии фильма линии главных героев расширены, проводились дополнительные съемки некоторых фрагментов. Также появится Джокер в исполнении Джареда Лето, однако образ у него не такой, как был в «Отряде самоубийц». Имя режиссера официально вынесено в название ленты («Лига справедливости Зака Снайдера»), и, как сообщалось ранее, картину даже не показывают фокус-группам: вся ответственность только на режиссере.

Картина выйдет 18 марта на сервисе HBO Max. Оригинальную «Лигу справедливости» 2017 года ставил Зак Снайдер, однако из-за семейной трагедии — 20-летняя дочь режиссера совершила суицид — он покинул проект. Съемки заканчивал режиссер Джосс Уидон. Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей.