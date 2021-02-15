Источник материала: Хартия'97

В Рогачеве одинокие пенсионеры оказались в «снежных ловушках» 15.02.2021, 15:04

Выйти из дома им помогали спасатели.

В Рогачеве сильные снегопады стали «снежной ловушкой» для одиноких пенсионеров, проживающих в частных домах. Посмотрите, как замело их дворы, что пришлось вызывать службу спасения, пишет сайт gomel.today .

Однотипные просьбы о помощи стали поступать спасателям 13 февраля. Одинокие пенсионеры не могли выйти из дома на улицу — снегопады были так суровы, что напрочь замели входные двери частных домовладений. У бабушек самостоятельно со стихией справиться не получалось.

МСЧ отправилось на улицу Володарского, где их ожидала одиноко проживающая хозяйка дома, затем поехали на помощь к 81-летней бабушке.

Спасатели помогли женщинам открыть входную дверь, от снега расчистили также дорожки во дворе.

















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