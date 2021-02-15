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В Рогачеве одинокие пенсионеры оказались в «снежных ловушках»
Источник материала: Хартия'97
В Рогачеве одинокие пенсионеры оказались в «снежных ловушках»
Выйти из дома им помогали спасатели.
В Рогачеве сильные снегопады стали «снежной ловушкой» для одиноких пенсионеров, проживающих в частных домах. Посмотрите, как замело их дворы, что пришлось вызывать службу спасения, пишет сайт
Однотипные просьбы о помощи стали поступать спасателям 13 февраля. Одинокие пенсионеры не могли выйти из дома на улицу — снегопады были так суровы, что напрочь замели входные двери частных домовладений. У бабушек самостоятельно со стихией справиться не получалось.
МСЧ отправилось на улицу Володарского, где их ожидала одиноко проживающая хозяйка дома, затем поехали на помощь к 81-летней бабушке.
Спасатели помогли женщинам открыть входную дверь, от снега расчистили также дорожки во дворе.
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Выйти из дома им помогали спасатели.
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