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Лесные партизаны дают жару
Источник материала: Хартия'97
Лесные партизаны дают жару
Пропагандисты напуганы.
Пока пропаганда трубит, что «протест слит», региональные каратели негодуют: «в лесных массивах — участившиеся факты размещения бело-красно-белых флагов». Лесничим предписано принимать жесточайшие меры, пишет телеграм-канал
Правда, собственноручно подписываться под таким письмом начальнички не решаются — черкануть на бумаге просят заместителей. Ведь каждое такое доказательство — дополнительный пункт в копилочку «достижений» любого прислужника.
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Пропагандисты напуганы.
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