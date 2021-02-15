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Задачка для четвертого класса поставила белорусского родителя в тупик
Источник материала: Хартия'97
Задачка для четвертого класса поставила белорусского родителя в тупик
А вы решите ее?
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На первый взгляд, все звучит просто: «В трех классах 170 учеников. В двух классах учеников поровну, а в третьем — на 5 меньше. Сколько учеников в каждом классе?» Но при решении понимаешь, что задачка не такая уж и легкая.
Ответов в учебном пособии нет, поэтому правильный вариант неизвестен. Попробуйте решить задачку вы, а в комментариях напишите свой вариант ответа.
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