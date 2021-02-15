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Волчек: «Власть пытается скрыть собственное беззаконие, закрыв рот адвокатам»
15.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Старые приемы и «ноу-хау» Минюста Беларуси.
— Искать какое-то юридическое обоснование законности или незаконности лишения
Правозащитник напомнил, что подобные попытки ограничить доступ информации о политзаключенных для широкой общественности в современной истории Беларуси уже были.
—Это не первый случай, в 2010 году 11 адвокатов были лишены лицензии за то, что защищали политзаключенных. Мы также помним, как лишили лицензии адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесников
Он говорит, что для достижения более гарантированного результата сегодня белорусские власти «старые приемы» дополняют новыми.
— Сейчас от адвокатов требуют, чтобы они не давали никакой информации о своих клиентах. Но они обязаны защищать их права, в том числе и доносить до общественности факты нарушений, которые им известны. Не следственную тайну или тонкости уголовного дела, а хотя бы формально объяснить, в связи с чем, например, человеку продлевают тот же срок задержания.
А сейчас, ограничивая доступ к информации о нарушениях, власть пытается скрыть собственное беззаконие, вообще закрыв рот адвокатам.
Я надеюсь, что Коллегия адвокатов вступится за своих коллег, — подытожил Волчек.
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Старые приемы и «ноу-хау» Минюста Беларуси.
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