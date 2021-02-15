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«Рэквіем па мары» и «Мемуары гейшы». Культовые фильмы теперь можно смотреть в белорусской озвучке

15.02.2021 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, платформа VOKA на неделю открывает бесплатный доступ к зарубежным фильмам с белорусским дубляжом. Найти их можно в разделе «Кіно па-беларуску», медиатека доступна с 15 февраля.


Фото предоставлено организаторами

В переводной коллекции VOKA — уже больше 70 художественных и анимационных фильмов, переозвученных на белорусский язык для зрителей видеосервиса с участием профессиональных актеров, дикторов и музыкантов.

Там есть и классика мирового кино, и культовые фильмы последних лет, и популярные новинки: «Знесеныя ветрам», «Гэта цудоўнае жыцце», «12 раз’юшаных мужчын», «Зора», «Леон», «Палет над гняздом зязюлі», «Пяты элемент», «Рэквіем па мары», «Парфумер: Гісторыя аднаго забойцы», «Мемуары гейшы», «Кніга Ілая», «Жонка аглядальніка заапарка» и другие.

Для семейного просмотра можно выбрать анимационную классику «Мой сусед Тотара», «Вандроўны замак Хаўла» и «Наўсікая з логу вятроў» от Хаяо Миядзаки, первые три части фантастического боевика «Дзеці шпіенаў» и многое другое. В разделе также представлена анимация от белорусских мультипликаторов — мини-сериал про персонажа народных сказок Нестерку, а также некоторые картины Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Бесплатный доступ к медиатеке «Кіно па-беларуску» будет открыт с 15 по 21 февраля включительно. Посмотреть фильмы с озвучкой на родном языке все желающие смогут — с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации по номеру телефона.

Когда: 15 — 21 февраля (включительно)
Где: на сайте voka.tv или в мобильном приложении VOKA
Сколько: бесплатно

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Теги: Минск
 
 
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К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, платформа VOKA на неделю открывает бесплатный доступ к зарубежным фильмам с белорусским дубляжом....
 
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