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В лобовом столкновении VW и Mazda под Волковыском пострадала девушка

15.02.2021 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 14 февраля в Волковысском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что около 17.00 23-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Волковыск — Плебановцы — Дубовцы, не учел состояние проезжей части, неправильно выбрал скорость движения и вылетел на встречную полосу, где врезался в Mazda, которой управлял 33-летний мужчина.


В результате ДТП 21-летняя пассажирка VW получила травмы и была госпитализирована.

 
 
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Происшествие случилось днем 14 февраля на трассе Волковыск - Плебановцы - Дубовцы.
 
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