|
В лобовом столкновении VW и Mazda под Волковыском пострадала девушка
Источник материала: Tut.by
Днем 14 февраля в Волковысском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом
Предварительно установлено, что около 17.00 23-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Волковыск — Плебановцы — Дубовцы, не учел состояние проезжей части, неправильно выбрал скорость движения и вылетел на встречную полосу, где врезался в Mazda, которой управлял 33-летний мужчина.
В результате ДТП 21-летняя пассажирка VW получила травмы и была госпитализирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось днем 14 февраля на трассе Волковыск - Плебановцы - Дубовцы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)