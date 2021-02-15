В лобовом столкновении VW и Mazda под Волковыском пострадала девушка

Источник материала: Tut.by

Днем 14 февраля в Волковысском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что около 17.00 23-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Волковыск — Плебановцы — Дубовцы, не учел состояние проезжей части, неправильно выбрал скорость движения и вылетел на встречную полосу, где врезался в Mazda, которой управлял 33-летний мужчина.





В результате ДТП 21-летняя пассажирка VW получила травмы и была госпитализирована.