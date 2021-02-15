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Энергетики Украины потребовали прекратить импорт электричества из Беларуси

15.02.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины обратились в правительство с требованием — запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России и отменить ограничения тарифов.

Требование сформулировано в открытом письме Украинской энергетической ассоциации в адрес премьер-министра Украины Шмыгаля.

В письме, в частности, говорится, что следует «безотлагательно» устранить импорт электроэнергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины. 

Поскольку наращивание его формирует убытки для украинских производителей из-за обвала индикативной цены электрической энергии до 1200 гривен за МВт*ч.

Украинские энергетики обеспокоены тем, что с 11 февраля объем импорта увеличился до 1800 МВт*ч.

«Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов, своевременно платить зарплату, перечислять налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», — аргументирует энергетическая ассоциация.

По словам украинских энергетиков, игнорирование их просьб может привести к срыву текущего отопительного сезона и ставит под угрозу подготовку к следующему.

Ранее сообщалось, что с 3 января 2021 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, а с 1 февраля — из России.

Ранее сообщалось, что Украина приняла решение об интеграции в европейскую энергосистему в 2023 году. Это означает отсоединение страны от белорусской и российской энергосистем.
 
 
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Крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины обратились в правительство с требованием — запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России и отменить ограничения...
 
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