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Погода в СНГ: Казахстан накрыл сильный туман, в Беларуси борются с сугробами
15.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за
Казахстан
Беларусь
Утомленным снегом и морозами белорусам на этой неделе погода не приготовила никаких аномалий. Сегодня в стране стандартные для зимы минус 13, местами кратковременные осадки. На дорогах скользко. На борьбу с сугробами в Минске вышли не только коммунальщики. Сотни волонтеров помогают расчищать от снега дворы, территорию поликлиник и церквей.
Кыргызстан
Армения
Изнеженные теплом жители Армении скоро вновь почувствуют капризный характер февраля. Сегодня в Ереване солнечно и до плюс 15. Но холодный ветер уже напоминает, что на календаре зима. К середине недели ожидается снегопад. Температура в столице понизится на 12-14 градусов, а в Ширакскую и Гегаркуникскую области, горы Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора придут 10-градусные морозы.
Таджикистан
В Таджикистане почти летняя погода. Днем в Душанбе до плюс 22-х и без осадков. Из-за такого тепла сезон обновления плодовых деревьев начался на несколько недель раньше. Фермеры проводят обрезку ветвей. Это стимулирует урожайность фруктовых культур, защищает от болезней и вредителей.
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Аномальной погодой удивляет финальный месяц зимы жителей Кыргызстана.
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