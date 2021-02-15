Погода в СНГ: Казахстан накрыл сильный туман, в Беларуси борются с сугробами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за снегопадов и опасности схода лавин закрыто движение по Транскавказской магистрали для всех видов транспорта в обоих направлениях от поселка Бурон до Рокского тоннеля. О погоде в странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Снег, сильный ветер и туман – такая погода сегодня на большей части Казахстана. Метет на западе и севере республики. Осадки не обошли и Нур-Султан. В столице минус три. Видимость на дорогах ухудшилась. Об этом спасатели предупредили жителей семи регионов. Так, из-за густой пелены и гололеда на трассе в Алматинской области водитель «Газели» не справился с управлением. Машина с 18-ю пассажирами перевернулась, четверо в тяжелом состоянии. По прогнозам синоптиков, на юге туман рассеется к обеду. Воздух в Алматы прогреется до плюс 12.

Беларусь

Утомленным снегом и морозами белорусам на этой неделе погода не приготовила никаких аномалий. Сегодня в стране стандартные для зимы минус 13, местами кратковременные осадки. На дорогах скользко. На борьбу с сугробами в Минске вышли не только коммунальщики. Сотни волонтеров помогают расчищать от снега дворы, территорию поликлиник и церквей.

Кыргызстан



Аномальной погодой удивляет финальный месяц зимы жителей Кыргызстана. В Бишкеке плюс 17 и солнечно. В последующие дни станет еще теплее. Так, на севере и юге республики синоптики обещают летние плюс 20. Морозно только ночью в горах. Однако убирать теплую одежду рано. Зимнее солнце обманчиво. Подхватить простуду сейчас достаточно легко. Из-за большого перепада температуры создаются благоприятные условия для распространения вирусов гриппа. Чтобы не заболеть, медики советуют употреблять в пищу как можно больше богатых витаминами овощей и фруктов.

Армения

Изнеженные теплом жители Армении скоро вновь почувствуют капризный характер февраля. Сегодня в Ереване солнечно и до плюс 15. Но холодный ветер уже напоминает, что на календаре зима. К середине недели ожидается снегопад. Температура в столице понизится на 12-14 градусов, а в Ширакскую и Гегаркуникскую области, горы Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора придут 10-градусные морозы.

Таджикистан

В Таджикистане почти летняя погода. Днем в Душанбе до плюс 22-х и без осадков. Из-за такого тепла сезон обновления плодовых деревьев начался на несколько недель раньше. Фермеры проводят обрезку ветвей. Это стимулирует урожайность фруктовых культур, защищает от болезней и вредителей.