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Пьяный водитель «Рено» врезался в микроавтобус на Долгиновском тракте

15.02.2021 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 15 февраля в Минске по вине пьяного водителя случилось ДТП, в результате которого три авто получили механические повреждения.

Пьяный водитель «Рено» врезался в микроавтобус на Долгиновском тракте

По предварительной информации столичной ГАИ, мужчина 1982 года рождения ехал на Renault по Долгиновскому тракту в направлении переулка Червякова в крайней левой полосе. На сужении дороги водитель не учел безопасный боковой интервал до движущегося справа в попутном направлении автомобиля Mercedes. В результате машины столкнулись.

Затем нарушитель продолжил движение и врезался микроавтобус Mercedes, после чего остановился. Никто не пострадал.

Как выяснилось, виновник ДТП был пьян: концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 2,04 промилле.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 15 февраля в Минске по вине пьяного водителя случилось ДТП, в результате которого три авто получили механические повреждения.
 
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