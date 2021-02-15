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Макей высказал отношение к идее запрета бело-красно-белого флага

15.02.2021 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Личную точку зрения по вопросу признания БЧБ-флага экстремистским министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал в интервью РБК.

Макей высказал отношение к идее запрета бело-красно-белого флага

Макей считает, что белорусским историкам следует провести масштабное обсуждение. С учетом объявления 2021-го годом народного единства глава МИД полагает необходимым ответственно отнестись к этой теме, чтобы какие-то резкие решения не вызвали отторжение у части общества.

Чиновник обратил внимание на то, что решение по данному вопросу еще не принято, а сам он внимательно следит за дискуссией.

 
 
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Личную точку зрения по вопросу признания БЧБ-флага экстремистским министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал в интервью РБК.
 
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