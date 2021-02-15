Макей высказал отношение к идее запрета бело-красно-белого флага

Личную точку зрения по вопросу признания БЧБ-флага экстремистским министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал в интервью РБК.





Макей считает , что белорусским историкам следует провести масштабное обсуждение. С учетом объявления 2021-го годом народного единства глава МИД полагает необходимым ответственно отнестись к этой теме, чтобы какие-то резкие решения не вызвали отторжение у части общества.

Чиновник обратил внимание на то, что решение по данному вопросу еще не принято, а сам он внимательно следит за дискуссией.