|
Макей высказал отношение к идее запрета бело-красно-белого флага
Источник материала: Навiны
Личную точку зрения по вопросу признания БЧБ-флага экстремистским министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал в интервью РБК.
Макей
Чиновник обратил внимание на то, что решение по данному вопросу еще не принято, а сам он внимательно следит за дискуссией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Личную точку зрения по вопросу признания БЧБ-флага экстремистским министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал в интервью РБК.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)