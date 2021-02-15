«Друзья в шутку называют это место „Бар у Володи“». Белорус так обустроил гараж, что теперь он больше напоминает жилую квартиру

Источник материала: Onliner

В одном из гаражных кооперативов Слуцка есть гараж, которому могли бы позавидовать многие. Там стоят диваны и кресла, есть холодильник и телевизор, столик и музыкальные колонки. Владимир, хозяин гаража, рассказал «Кур'еру», много ли времени заняло обустройство и как использует помещение.

— Мне нравится здесь бывать, особенно приятно то, что все сделано моими руками, — говорит Владимир. — Обустраивал это помещение примерно год. Здесь не только храню машину и вещи, нужные автомобилисту, но и собираюсь с друзьями. В квартире в многоэтажке это трудно сделать. Когда включаешь музыку, сразу думаешь, чтобы не помешать соседям. Здесь можно не только заняться делами, но и спокойно провести время, на площадке — приготовить шашлык. Друзья в шутку называют это место «Бар у Володи».









На входе в «бар» висит табличка с цитатой из мультика, изнутри помещение отделано «шубой», а по углам выложено декоративной плиткой «под кирпич». Пол покрыт керамической плиткой, а потолок обит ОСБ. Вдоль одной стены устроены современные стеллажи, которые прикрыты жалюзи. На другой стене — памятные фотографии с женой и друзьями.





















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