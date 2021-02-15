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Голодные игры: генпрокуратура официально потребовала от Латвии выдачи Цепкало

15.02.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура РБ направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности



Бывшего главу ПВТ, претендовавшего на президентский пост в Беларуси, правящий режим обвинил в коррупционных преступлениях и теперь пытается убедить в этом правоохранительные органы Латвии. 

Но вряд ли там поверят. Особенно с учетом, что в Латвии, как и в ЕС в целом Лукашенко, а значит и представителей его власти, не считают легитимными.
 
 
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Генпрокуратура РБ направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной...
 
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