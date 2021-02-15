|
Голодные игры: генпрокуратура официально потребовала от Латвии выдачи Цепкало
Источник материала: Партизан
Генпрокуратура РБ направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности
Бывшего главу ПВТ, претендовавшего на президентский пост в Беларуси, правящий режим обвинил в коррупционных преступлениях и теперь пытается убедить в этом правоохранительные органы Латвии.
Но вряд ли там поверят. Особенно с учетом, что в Латвии, как и в ЕС в целом Лукашенко, а значит и представителей его власти, не считают легитимными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура РБ направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)