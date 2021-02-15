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Снизошла: программист просил судью дать штраф из-за свадьбы - дала сутки, но чтобы в ЗАГС успел
Источник материала: Партизан
Очередной абсурдный суд и такой же абсурдный приговор.
Минчанина-программиста арестовали за БЧБ-одежду на лоджии.
В суде Фрунзенского района сегодня осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП программиста Максима Никольского.
По протоколу он "с целью публичного выражения своих политических интересов провел массовое мероприятие, а именно пикетирование путем размещения на остеклении окна съемной квартиры элементов одежды бело-красно-белой расцветки".
Дело рассматривала судья Мария Ерохина.
Максима задержали еще в пятницу 12 февраля и поместили до суда на Окрестина. На суде парень очень просил судью назначить ему штраф, а не наказывать «сутками», так как у него в субботу, 20 февраля, состоится свадьба.
Непоколебимая судья Ерохина все равно наказала Максима Никольского административным арестом, но только 7 сутками. На свободу парень выйдет за день до своей свадьбы, сообщает
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Очередной абсурдный суд и такой же абсурдный приговор.
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