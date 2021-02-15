Способна ли ООН повлиять на ситуацию в Беларуси?

Но суды над участниками акций протеста продолжаются, возбуждаются все новые уголовные дела, и то, что эта цифра увеличится, практически не вызывает сомнений. В то же время становятся известны все новые факты избиения и пытки задержанных, усиливается давление на журналистов и правозащитников.





Как в ООН оценивают сегодняшнюю ситуацию с правами человека в Беларуси? Какова судьба жалоб, что направляли белорусы в Комитет по правам человека ООН? Есть ли у ООН возможности влияния на белорусские власти?



