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Способна ли ООН повлиять на ситуацию в Беларуси?

15.02.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 15 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 246 человек.

Но суды над участниками акций протеста продолжаются, возбуждаются все новые уголовные дела, и то, что эта цифра увеличится, практически не вызывает сомнений. В то же время становятся известны все новые факты избиения и пытки задержанных, усиливается давление на журналистов и правозащитников.

Как в ООН оценивают сегодняшнюю ситуацию с правами человека в Беларуси? Какова судьба жалоб, что направляли белорусы в Комитет по правам человека ООН? Есть ли у ООН возможности влияния на белорусские власти? 

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.
 
 
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По состоянию на 15 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 246 человек.
 
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