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Способна ли ООН повлиять на ситуацию в Беларуси?
Источник материала: Партизан
По состоянию на 15 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 246 человек.
Но суды над участниками акций протеста продолжаются, возбуждаются все новые уголовные дела, и то, что эта цифра увеличится, практически не вызывает сомнений. В то же время становятся известны все новые факты избиения и пытки задержанных, усиливается давление на журналистов и правозащитников.
Как в ООН оценивают сегодняшнюю ситуацию с правами человека в Беларуси? Какова судьба жалоб, что направляли белорусы в Комитет по правам человека ООН? Есть ли у ООН возможности влияния на белорусские власти?
На эти и другие вопросы
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По состоянию на 15 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 246 человек.
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