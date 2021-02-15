Глава Минобороны назвал воинов-интернационалистов опорой белорусской государственности

Так называемые воины-интернационалисты якобы являются опорой белорусской государственности, а также людьми, которые вносят вклад в поддержание мира, стабильности и согласия в обществе, сказал министр обороны Виктор Хренин.





По сообщению пресс-службы военного ведомства, чиновник принял участие в мемориальной встрече на минском Острове мужества и скорби, посвященной памяти советских воинов, которые погибли во время боевых действий в Афганистане. Встречу традиционно провели в годовщину окончания вывода контингента советских войск из Афганистана (15 февраля 1989 года).

«События тех лет, безусловно, относятся к наиболее сложным и противоречивым периодам истории XX века, — сказал Хренин. — Однако со всей определенностью можно сказать, что солдаты, офицеры и генералы, советники, дипломаты, военные и гражданские специалисты — все, кому довелось принимать участие в той войне, — сохранили верность присяге и долгу, не изменили войсковому братству, с честью выполнили свой долг».

«Сегодня воины-интернационалисты — это надежная опора белорусской государственности. Люди, на практике доказавшие свою высокую гражданскую позицию и вносящие весомый вклад в поддержание мира, стабильности и согласия в обществе, воспитании молодого поколения», — считает глава военного ведомства.

По информации Минобороны, в составе 40-й общевойсковой армии Вооруженных сил СССР в Афганистане служило более 30 тысяч жителей Беларуси (тогда БССР). Около 800 человек погибло, более десятка признано пропавшими без вести.