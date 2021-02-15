Под вечными льдами Антарктиды найдена неизвестная живность

Источник материала: Onliner

На дне моря Уэдделла в Антарктиде ученые обнаружили неизвестный науке вид живых организмов. Они находятся под слоем льда толщиной 900 метров и в 260 километрах от открытого океана, температура воды здесь составляет –2,2 градуса по Цельсию, сообщает EurekAlert.

Эти существа напоминают губки — многоклеточных животных, у которых прикрепленный образ жизни, то есть они неподвижны. Существа крепко держатся за поверхность морского дна. На фото — 900-метровая лунка в шельфовом леднике Фильхнера (светящийся организм — не тот, что обнаружен учеными).





Сейчас у ученых появилось много вопросов: как организмы оказались там, сколько их, чем они питаются и как выживают при столь низкой температуре воды.