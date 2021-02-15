Закрылся еще один знаменитый бар — Svobody.4

Источник материала: Onliner

Винный бар Svobody.4, расположенный по одноименному адресу, закрылся. Об этом сообщается на странице заведения в Instagram. «Svobody.4 больше нет!» — сказано в описании. На сайте бара информация немного другая: «Извините, ресторан временно не работает». Телефон для связи недоступен. Svobody.4 — одно из заведений, которое не работало 26 октября, в день истечения «Народного ультиматума» и забастовок, начавшихся в этой связи.

На прошлой неделе было два предварительных заседания суда по схожим гражданским делам между минскими заведениями и государственной организацией «Мiнская спадчына», которая сдает им помещения в аренду. Одно из заведений — бар «Алкоголи», второе — Svobody.4. «Мiнская спадчына» отказалась идти на мировое соглашение. Организация считает, что конфликт должен решиться в суде. О том, как минчане могут потерять $80 000 после стандартных проверок, можете почитать здесь .