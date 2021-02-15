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Сеть магазинов «Бигз» будет поделена между «Соседями» и «Еврооптом»
Источник материала: АФН
Торговая сети «Бигз» (компания «Баниар») в ближайшее время будет поделена между «Соседями» и «Еврооптом».
Об этом сообщает Наша Нива со ссылкой на источники, которые отмечают, что в этом разделе нет никакой политики.
«В истории с «Бигзом» нет политики. Банальное банкротство из-за долгов, аренды и общей неэффективности», - цитирует издание собеседников в сфере торговли.
Два магазина сети заберут «Соседи», еще 4 – «Евроопт». Гипермаркет на «Экспобеле» пока подвисает.
Владельцами компании считались Наталья Лукомская (30%), Алевтина Лукомская (23%) и Борис Лукомский (10%).
Наталья Лукомская в 2005-2006 получила землю в Дроздах в одной группе с Мясниковичем, Кобяковым и другими чиновниками.
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Торговая сети «Бигз» (компания «Баниар») в ближайшее время будет поделена между «Соседями» и «Еврооптом».
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