﻿ Сеть магазинов «Бигз» будет поделена между «Соседями» и «Еврооптом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сеть магазинов «Бигз» будет поделена между «Соседями» и «Еврооптом»

15.02.2021 17:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Торговая сети «Бигз» (компания «Баниар») в ближайшее время будет поделена между «Соседями» и «Еврооптом».

Об этом сообщает Наша Нива со ссылкой на источники, которые отмечают, что в этом разделе нет никакой политики.

«В истории с «Бигзом» нет политики. Банальное банкротство из-за долгов, аренды и общей неэффективности», - цитирует издание собеседников в сфере торговли.

Два магазина сети заберут «Соседи», еще 4 – «Евроопт». Гипермаркет на «Экспобеле» пока подвисает.

Владельцами компании считались Наталья Лукомская (30%), Алевтина Лукомская (23%) и Борис Лукомский (10%).

Наталья Лукомская в 2005-2006 получила землю в Дроздах в одной группе с Мясниковичем, Кобяковым и другими чиновниками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговая сети «Бигз» (компания «Баниар») в ближайшее время будет поделена между «Соседями» и «Еврооптом».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси рванули цены на продукты, лекарства, техосмотр и услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by