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В Кремле напоминают Лукашенко об обещанной конституционной реформе
Источник материала: Партизан
Москва позитивно оценивает созыв "Всебелорусского народного собрания", но важно посмотреть, как процесс пойдет дальше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В принципе то, что происходит в Белоруссии - это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что "Всебелорусское народное собрание" было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно - инициативу о проведении конституционной реформы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
По словам российских представителей, которые были приглашены белорусскими организаторами этого мероприятия в качестве наблюдателей, мероприятия прошло заинтересованно, живо, высказывались разные точки зрения, отметил министр.
"На мой взгляд теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше", - цитирует Лаврова
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Москва позитивно оценивает созыв "Всебелорусского народного собрания", но важно посмотреть, как процесс пойдет дальше, заявил министр иностранных дел России...
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