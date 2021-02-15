ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Кремле напоминают Лукашенко об обещанной конституционной реформе

15.02.2021 17:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Москва позитивно оценивает созыв "Всебелорусского народного собрания", но важно посмотреть, как процесс пойдет дальше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В принципе то, что происходит в Белоруссии - это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что "Всебелорусское народное собрание" было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно - инициативу о проведении конституционной реформы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

По словам российских представителей, которые были приглашены белорусскими организаторами этого мероприятия в качестве наблюдателей, мероприятия прошло заинтересованно, живо, высказывались разные точки зрения, отметил министр.
"На мой взгляд теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше", - цитирует  Лаврова ria.ru
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва позитивно оценивает созыв "Всебелорусского народного собрания", но важно посмотреть, как процесс пойдет дальше, заявил министр иностранных дел России...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прасіў штраф, бо ў суботу вясельле: праграміста арыштавалі за бел-чырвона-белае адзеньне на лёджыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by