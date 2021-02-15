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Болкунец - об эпичном ролике СТВ: С такой пропагандой режима и врагов не надо

15.02.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал мразматичный ролик, появившийся на СТВ.


Под слова «Накажи их, Боже, накажи» показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Павла Латушко и других людей, не согласных с действиями властей. 
А потом под словами «сохрани их, Боже» — делегатов ВНС и Лукашенко



"Я, конечно, не знаю, под какими препаратами писали сценарий, но хочу попросить: ребята, употребляйте и жгите ещё!

Верю, что такое могли снять только настоящие диверсанты в тылу врага, ведь с такой пропагандой режима - вам и врагов не надо", - написал Болкунец в своем телеграме
 
 
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Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал мразматичный ролик, появившийся на СТВ.
 
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