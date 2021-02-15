Болкунец - об эпичном ролике СТВ: С такой пропагандой режима и врагов не надо





Под слова «Накажи их, Боже, накажи» показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Павла Латушко и других людей, не согласных с действиями властей.

А потом под словами «сохрани их, Боже» — делегатов ВНС и Лукашенко