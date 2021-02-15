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Счастливое спасение на трассе попало на видео (видео)

15.02.2021 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На выходных зарегистрировано много «скользких» аварий. Одна из них могла закончиться трагедией. Но к счастью, благодаря быстрой реакции пешехода тяжелых последствий удалось избежать. Место действия — трасса М1 в районе Дзержинска.

Автор видео, наш читатель Islander, так описал состояние проезжей части в тот день: «По дороге в сторону Минска дорога была то мокрая, то сухая, то гололед». На путепроводе с закруглением дороги он перестроился вправо для пропуска седана, ехавшего с более высокой скоростью. В тот момент еще не было видно, что на спуске стоят участники ДТП. Скорость была слишком высокая, чтобы тормозить, — седан решил объехать машины. На его пути оказался человек.

 
Теги: Минск
 
 
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На выходных зарегистрировано много «скользких» аварий. Одна из них могла закончиться трагедией. Но к счастью, благодаря быстрой реакции пешехода тяжелых...
 
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