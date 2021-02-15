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«Автоваз» отзывает в России более 9,3 тыс. автомобилей Lada Xray

15.02.2021 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

«Автоваз» отзывает в России 9 тыс. 311 автомобилей Lada модели Xray. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с января по май 2019 г., говорится в сообщении Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», - отметили в Росстандарте.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут бесплатными для владельцев, указали в Росстандарте.

 
 
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«Автоваз» отзывает в России 9 тыс. 311 автомобилей Lada модели Xray. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с января по май 2019 г., говорится в сообщении...
 
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