Волчек: Власть пытается скрыть собственное беззаконие, закрыв рот адвокатам

Людмилы Казак бессмысленно, потому что очевидно, что решение Минюста политически мотивированное, — отметил в экспресс-комментарии « Салiдарнасцi » руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек, комментируя рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы Марии Колесниковой. — Искать какое-то юридическое обоснование законности или незаконности лишения лицензии адвокатабессмысленно, потому что очевидно, что решение Минюста политически мотивированное, — отметил в экспресс-комментарии «» руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению»комментируя рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы





Правозащитник напомнил, что подобные попытки ограничить доступ информации о политзаключенных для широкой общественности в современной истории Беларуси уже были.





— Это не первый случай, в 2010 году 11 адвокатов были лишены лицензии за то, что защищали политзаключенных. Мы также помним, как лишили лицензии адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесников Александра Пыльченко в сентябре прошлого года. В настоящее время осуществляется давление сразу на нескольких защитников, — отметил правовед.





Он говорит, что для достижения более гарантированного результата сегодня белорусские власти «старые приемы» дополняют новыми.





— Сейчас от адвокатов требуют, чтобы они не давали никакой информации о своих клиентах. Но они обязаны защищать их права, в том числе и доносить до общественности факты нарушений, которые им известны. Не следственную тайну или тонкости уголовного дела, а хотя бы формально объяснить, в связи с чем, например, человеку продлевают тот же срок задержания.





Подписки о неразглашении — это наше белорусское «ноу-хау». Раньше не было никаких подписок, адвокаты сразу сообщали обо всех нарушениях, и мы, правозащитники, моментально эти факты обнародовали.





А сейчас, ограничивая доступ к информации о нарушениях, власть пытается скрыть собственное беззаконие, вообще закрыв рот адвокатам. Я надеюсь, что Коллегия адвокатов вступится за своих коллег, — подытожил Волчек.





Как уже сообщалось ранее, на заседании Квалификационной комиссии рассмотрят вопрос о лишении лицензии на адвокатскую деятельность не только Людмилы Казак, но и адвокатов Максима Конона и Михаила Кирилюка.



