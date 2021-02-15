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В Минске пройдет первая за долгое время офлайн-конференция о входе в IT

15.02.2021 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Организаторы START-IT 2021 объявили о проведении конференции в традиционном формате. В Минске около года практически все IT-мероприятия проходили в онлайн-варианте, и эту конференцию можно считать возвращением к привычному некогда формату. Пройдет она 13 марта в бизнес-хабе Imaguru, начало в 10:00.

START-IT посвящена попаданию в IT: здесь расскажут, как найти первую работу и сделать правильно на каждом этапе — от составления резюме до получения предложения. Спикеры расскажут о плюсах и минусах что офлайн, что онлайн-обучения. Отдельно организаторы позаботились о гуманитариях: одна из тем называется «Как войти в IT без технического бэкграунда».

Темы:

  1. От экономиста до программиста — кто и как может войти в IT
  2. Самостоятельно, онлайн или очно — плюсы и минусы обучения
  3. Первая работа в IT, как и где ее искать
  4. Почему HR говорит вам «Нет!» — как продать себя компании? Составляем резюме на миллион
  5. С чего начать, если нет опыта
  6. Испытательный срок — встреча с реальностью
  7. Атрибуты успешности карьеры в IT

Об этом всем будут говорить следующие спикеры: Дмитрий Кузюбердин (full-stack developer IT-KAMASUTRA), Сергей Лавриненко (CEO The Salary), Ирина Линник (копирайтер SoftTeco), Виталий Крупенко (Senior Project Manager EPAM), Роман Оголихин (руководитель отдела .NET-разработки SoftTeco) и Юлия Ермолаева (Team Lead Recruiter Solbegsoft).

На конференции будет работать Expo-зона, участников ждут подарки от партнеров, розыгрыши и другие активности. Также можно будет пройти экспресс-собеседование с HR.

Конференцию организует GlobalEvent, а партнерами значатся EPAM, Solbegsoft, SoftTeco, Syberry, «Мой понедельник», «АДУКАР», IT-KAMASUTRA,TeachMeSkills, компьютерная академия «Шаг», iTechArt.

Вход свободный, предварительная регистрация на сайте конференции обязательна.

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Теги: Минск
 
 
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Организаторы START-IT 2021 объявили о проведении конференции в традиционном формате. В Минске около года практически все IT-мероприятия проходили в онлайн-варианте, и...
 
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