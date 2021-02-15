|
В Минске пройдет первая за долгое время офлайн-конференция о входе в IT
Источник материала: Onliner
Организаторы
START-IT посвящена попаданию в IT: здесь расскажут, как найти первую работу и сделать правильно на каждом этапе — от составления резюме до получения предложения. Спикеры расскажут о плюсах и минусах что офлайн, что онлайн-обучения. Отдельно организаторы позаботились о гуманитариях: одна из тем называется «Как войти в IT без технического бэкграунда».
Темы:
Об этом всем будут говорить следующие спикеры: Дмитрий Кузюбердин (full-stack developer IT-KAMASUTRA), Сергей Лавриненко (CEO The Salary), Ирина Линник (копирайтер SoftTeco), Виталий Крупенко (Senior Project Manager EPAM), Роман Оголихин (руководитель отдела .NET-разработки SoftTeco) и Юлия Ермолаева (Team Lead Recruiter Solbegsoft).
На конференции будет работать Expo-зона, участников ждут подарки от партнеров, розыгрыши и другие активности. Также можно будет пройти экспресс-собеседование с HR.
Конференцию организует GlobalEvent, а партнерами значатся EPAM, Solbegsoft, SoftTeco, Syberry, «Мой понедельник», «АДУКАР», IT-KAMASUTRA,TeachMeSkills, компьютерная академия «Шаг», iTechArt.
Вход свободный, предварительная регистрация
|
Свежие газеты
Архив (Разное)